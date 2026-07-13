Μια νέα εποχή ξεκινά για την Kerakoll ΑΓΕΧ

Η Kerakoll γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας της ΑΓΕΧ.

Η Kerakoll και η ΑΓΕΧ εγκαινιάζουν μια συνεργασία στρατηγικής σημασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον σύλλογο. Η Kerakoll, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς ομίλους στον χώρο των καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για τις κατασκευές, γίνεται ο Χορηγός Ονοματοδοσίας της ΑΓΕΧ στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα και την αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου που μετονομάζεται από τώρα και στο εξής σε Kerakoll ΑΓΕΧ.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την ένωση δύο οργανισμών που μοιράζονται κοινές αξίες: τη συνέπεια, την ποιότητα, την καινοτομία και την εξέλιξη. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσμευση και των δύο οργανισμών για θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η Kerakoll, ως πιστοποιημένη B Corp, ενσωματώνει τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, ενώ η ΑΓΕΧ υπηρετεί διαχρονικά τον κοινωνικό της ρόλο, επενδύοντας στον αθλητισμό, στη νέα γενιά και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Η νέα αυτή συνεργασία δεν περιορίζεται στην αγωνιστική δράση. Εκφράζει την κοινή πεποίθηση ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό έμπνευσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και δίνοντας στα νέα παιδιά ακόμη περισσότερα κίνητρα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Όπως δήλωσε ο κ. Ζήσης Κουλαξίδης, Regional Director South East Europe Kerakoll, «Η συμπόρευσή μας με την ΑΓΕΧ βασίζεται σε ένα κοινό όραμα: να επενδύουμε στη νέα γενιά, ενισχύοντας την αθλητική παιδεία και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους. Στην Kerakoll, ως εταιρεία B Corp, δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους και τις κοινότητες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία στηρίζουμε έμπρακτα τον αθλητισμό ως φορέα παιδείας και συμπερίληψης συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους».

Όμιλος Kerakoll

Ο Όμιλος Kerakoll είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευών, με ολοκληρωμένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για την κατασκευή καλύτερων χώρων διαβίωσης. Γεννημένη το 1968, στην καρδιά της βιομηχανίας κεραμικών επενδύσεων του Sassuolo, με την παραγωγή συγκολλητικών υλικών πλακιδίων, η Kerakoll λειτουργεί πλέον με τέσσερις Επιχειρηματικές Μονάδες εστιασμένες στον κόσμο της Τοποθέτησης, της Οικοδομής, των Επιφανειών και των Υπηρεσιών. Ο Όμιλος αριθμεί πάνω από 2.450 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους και έχει παρουσία σε 12 χώρες, με 24 εργοστάσια παραγωγής. Η Kerakoll είναι Eταιρεία Benefit και έλαβε πιστοποίηση Β Corp το 2023, επιβεβαιώνοντας την πορεία της προς ένα νέο εταιρικό μοντέλο ESG για τη δημιουργία οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας.