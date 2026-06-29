Ο Γ.Σ Σοφάδων ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάι Χάρπερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Γ.Σ Σοφάδων, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάι Χάρπερ.

Ο 24χρονος Αμερικανός έχει μεγάλη εμπειρία από το NCAA και καταφτάνει στον σύλλογο, προκειμένου να δώσει ποιοτικές λύσεις στις θέσεις των γκαρντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Σοφάδων:

«Ο Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ty Harper @ty_smoooth , ο οποίος θα ενισχύσει την ανδρική ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ty Harper είναι 24 ετών (γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου 2001), αγωνίζεται στις θέσεις των guard και έχει ύψος 1,92 μ.

Ο Αμερικανός αθλητής διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το NCAA, έχοντας αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο και παρουσιάζοντας σταθερή αγωνιστική εξέλιξη σε κάθε σταθμό της κολεγιακής του καριέρας.

Η πορεία του ξεκίνησε στο University of Louisiana, όπου φόρεσε τη φανέλα των Ragin' Cajuns τις σεζόν 2020-21 και 2021-22. Ως πρωτοετής μέτρησε 5.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ τη δεύτερη χρονιά ολοκλήρωσε τη σεζόν με 2 πόντους, 0.7 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά παιχνίδι. Τη σεζόν 2022-23 μεταπήδησε στο Eastern Washington University, όπου αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια, συνεχίζοντας την εξέλιξή του σε επίπεδο Division I.

Ακολούθησε η εξαιρετική χρονιά στο Master's University (NAIA) τη σεζόν 2023-24, όπου αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος. Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 20.2 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 47% εντός πεδιάς, 40.1% στα τρίποντα και 85.6%».