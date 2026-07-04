Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια ματιά: Η φωνή των πολιτών στην Ευρώπη

Πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γιατί οι αποφάσεις του επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά σκεφτόμαστε συνόδους κορυφής, συμφωνίες, κανονισμούς και μεγάλες αποφάσεις που μοιάζουν να παίρνονται μακριά από την καθημερινότητά μας.

Στην πραγματικότητα, όμως, ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ε.Ε. προκύπτει άμεσα από την ψήφο των πολιτών. Αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είναι ο θεσμός μέσα από τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες εκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί όπου η ψήφος μετατρέπεται σε πολιτική παρουσία, σε αποφάσεις, σε έλεγχο και σε λόγο για το μέλλον της Ευρώπης.

720 ευρωβουλευτές για περίπου 450 εκατομμύρια πολίτες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 720 ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν περίπου 450 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίσω από αυτόν τον αριθμό δεν υπάρχουν απλώς έδρες και πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν κοινωνίες, ανάγκες, ανησυχίες και διαφορετικές προτεραιότητες από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Από την Ελλάδα μέχρι τη Φινλανδία και από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία, οι πολίτες στέλνουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Άμεσες εκλογές κάθε 5 χρόνια

Οι ευρωβουλευτές εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες κάθε πέντε χρόνια.

Αυτό είναι και ένα από τα πιο βασικά στοιχεία που κάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεχωριστό: δεν διορίζεται, δεν προκύπτει πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά μέσα από την κάλπη.

Οι πολίτες ψηφίζουν τους εκπροσώπους τους και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με απλά λόγια, οι ευρωεκλογές είναι η στιγμή που η Ευρώπη περνά από τους θεσμούς στους πολίτες.

Τρεις πόλεις, ένας θεσμός

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδέεται με τρεις ευρωπαϊκές πόλεις: το Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.

Στο Στρασβούργο πραγματοποιούνται οι ολομέλειες, δηλαδή οι βασικές συνεδριάσεις στις οποίες οι ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν.

Στις Βρυξέλλες γίνεται μεγάλο μέρος της καθημερινής κοινοβουλευτικής δουλειάς, με τις επιτροπές και τις πολιτικές ομάδες να επεξεργάζονται προτάσεις, θέσεις και νομοθετικά κείμενα.

Στο Λουξεμβούργο βρίσκονται διοικητικές υπηρεσίες που στηρίζουν τη λειτουργία του θεσμού.

Τρεις πόλεις, λοιπόν, αλλά ένας κοινός ρόλος: να λειτουργεί το Κοινοβούλιο ως χώρος εκπροσώπησης, διαλόγου και αποφάσεων για την Ευρώπη.

Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι συμβολικός. Είναι ουσιαστικός.

Πρώτα απ’ όλα, ψηφίζει ευρωπαϊκούς νόμους. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν πολλούς τομείς της καθημερινότητας, από την προστασία των καταναλωτών και το περιβάλλον μέχρι την ψηφιακή πολιτική, τα δικαιώματα και την οικονομία.

Επίσης, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, έχει λόγο στο πού κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και ποιες πολιτικές χρηματοδοτούνται.

Παράλληλα, ελέγχει τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί, αξιολογεί και ασκεί πίεση ώστε οι αποφάσεις και οι πολιτικές της Ε.Ε. να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Γιατί μας αφορά;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι κάτι μακρινό ή ακατανόητο. Οι αποφάσεις του μπορεί να φαίνονται ευρωπαϊκές, αλλά συχνά καταλήγουν να είναι πολύ καθημερινές.

Αφορούν το κόστος ζωής, την πράσινη μετάβαση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα εργασιακά δικαιώματα, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, την ενέργεια, την τεχνολογία και πολλά ακόμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες.

Γι’ αυτό και η συμμετοχή στις ευρωεκλογές έχει σημασία. Γιατί μέσα από την ψήφο διαμορφώνεται η σύνθεση του θεσμού που θα πάρει αποφάσεις για την Ευρώπη των επόμενων χρόνων.

Η φωνή των πολιτών στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, στην πράξη, ο χώρος όπου η φωνή των πολιτών αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Δεν είναι ο μόνος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ο θεσμός που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Και αυτό του δίνει έναν ιδιαίτερο ρόλο: να μεταφέρει στο ευρωπαϊκό επίπεδο τις αγωνίες, τις επιλογές και τις προτεραιότητες των ανθρώπων που ζουν στην Ε.Ε.

Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο χάρτες, σημαίες και κτίρια. Είναι οι πολίτες της.

Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η φωνή ακούγεται.

Η φωνή των πολιτών στην Ευρώπη.