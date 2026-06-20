Ο Πανιώνιος προχώρησε στην απόκτηση του Άλφη Πιλάβιου, με τον 26χρονο φόργουορντ (1.98μ.) να εντάσσεται επίσημα στο ρόστερ της ομάδας αποτελώντας την έκτη μεταγραφη.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άλφη Πιλάβιου, με τον 26χρονο φόργουορντ (1.98μ.) να εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Πιλάβιος αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Elite League με τον Κόροιβο Αμαλιάδας, όπου είχε μέσο όρο 4,8 πόντους και 3 ριμπάουντ, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στη ρακέτα και στις θέσεις των φόργουορντ.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει ότι ο αθλητής Άλφης Πιλάβιος εντάσσεται στο δυναμικό της.

Ο Αλφρέδος (Άλφης) Πιλάβιος γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1999 κι έχει ύψος 1,98 μέτρα. Αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ. Στα 18 του χρόνια (κι αφού μέχρι τότε αγωνιζόταν στο εφηβικό του Παναθηναϊκού) συνδύασε μπάσκετ και σπουδές (Οικονομικά) στις ΗΠΑ καθώς αγωνίστηκε στο NCAA με το Old Dominion.

Παράλληλα αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ U18 (το 2017- 7η θέση) και σε δύο Ευρωμπάσκετ U20 (2018-13η θέση και 2019-9η θέση) με την Εθνική ομάδα. Επέστρεψε στην Ελλάδα κι εντάχθηκε στο Λαύριο. Μάλιστα εκεί για δύο χρόνια (2021-2023) ήταν συμπαίκτης με τον Πέτρο Γερομιχαλό και για έναν (2022-2023) με τον Ιωσήφ Κολοβέρο τους οποίους θα συναντήσει και πάλι στον Πανιώνιο.

Την πρώτη σεζόν πέρα από το GBL κατέγραψε και 4 συμμετοχές στο BCL.

Την περίοδο 2023-2024 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ (8 αγώνες στην GBL και έναν στo BCL) όπου ανανέωσε για την επόμενη. Τον Ιανουάριο του 2025 μετακόμισε στον Ερμή Σχηματαρίου στην Elite League (16 συμμετοχές).

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν μέλος του Κοροίβου Αμαλιάδας στην Elite League (5,1 πόντοι- 3,1 ριμπάουντ σε 30 αγώνες) όπου κι έκανε το ατομικό του ρεκόρ σε πόντους στην κατηγορία (15 με 3/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα κόντρα στους Μαχητές)».