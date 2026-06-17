Η προκύρηξη του πρωταθλήματος της Elite League προβλέπει αλλαγές στα επόμενα χρόνια στην κατηγορία.

Η προκύρηξη της Elite League προβλέπει αλλαγές στην κατηγορία από τη σεζόν 2027-2028 κυρίως, με την κατάσταση να παραμένει ίδια για του χρόνου, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους προβιβασμούς.

Για τη σεζόν 2026-27 θα παραμείνουν δύο οι θέσεις της ανόδου στην Stoiximan GBL και τέσσερις του υποβιβασμού από την Elite League, ενώ κατ’ επέκταση παραμένουν δύο οι υποβιβασμοί από τη GBL.

Αντίθετα, για τη σεζόν 2027-28, προβλέπεται μία θέση ανόδου και τρεις υποβιβασμού για την Elite League, ενώ και οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκεί θα πρέπει να καλύψουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις.

Οι ομάδες καλούνται να καταβάλουν εγγυητική 100.000 ευρώ, αλλά και η έδρα τους να έχει τουλάχιστον 500 θέσεις. Παράλληλα, για τη σεζόν 2026-2027, συνεχίζει υπάρχει το καθεστώς του +3 που θα ανεβάζει απευθείας ομάδα, αλλιώς θα μπαίνει και ο πρώτος στο φάιναλ φορ που παραμένει είτε με 1-4 είτε με 2-5.