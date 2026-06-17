Γκίκας και Πανιώνιος δεν θα συνεχίσουν μαζί, με τον Ιστρορικό και τον Έλληνα γκαρντ να χωρίζουν τους δρόμους τους μετά από 3 χρόνια κοινής παρουσίας.

Ο Νίκος Γκίκας, μετά από τρία χρόνια στον Πανιώνιο, είπε αντίο στον «Ιστορικό», με τους Κυανέρυθρους να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον πολύπειρο γκαρντ.

Όπως τονίζει ο Πανιώνιος στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Γκίκας φεύγει σαν φίλος του συλλόγου και παντοτινό μέλος του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Νίκο Γκίκα:

Για τρία χρόνια- δύο εκ των οποίων ως αρχηγός- ο Νίκος Γκίκας υπηρέτησε με αφοσίωση και αγάπη τον Πανιώνιο.

Ο Νίκος Γκίκας ήταν, είναι και θα είναι ΦΙΛΟΣ του Συλλόγου και θα αποτελεί παντοτινό μέλος του Πανιωνίου.

Με ειλικρίνεια, σεβασμό κι αγάπη, του ευχόμαστε ολόψυχα να έχει δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στην καριέρα του.