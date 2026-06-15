Πανιώνιος: Ανακοίνωσε Δενδρινό
Ενίσχυση για τον Πανιώνιο. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έκανε δικό της τον Κωνσταντίνο Δενδρινό. Είναι ο ανιψιός του Μάκη Δενδρινού. Ολοκλήρωσε την σεζόν 2025-2026 στη Νεανική Εστία Μεγαρίδας (όπου αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια) με 13,2 πόντους- 4,2 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ.
Aναλυτικά
Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει ότι ο Κωνσταντίνος Δενδρινός αποτελεί μέλος της οικογένειας του Ιστορικού.
Μετά από μια εξαιρετική σεζόν στην Elite League, στο τέλος της οποίας αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης (U23) του πρωταθλήματος, ο Κωνσταντίνος Δενδρινός «ντύνεται» στα «κυανέρυθρα». Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 2004 κι έχει ύψος 1,85 μέτρα.
Ολοκλήρωσε την σεζόν 2025-2026 στη Νεανική Εστία Μεγαρίδας (όπου αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια) με 13,2 πόντους- 4,2 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ με highlights τους αγώνες με τον Πρωτέα Βούλας (17/11/2025- 30 πόντοι- 6/12 τρίποντα και 8 ασίστ) και με την Δόξα Λευκάδας (3/1/2026- 26 πόντοι- 6 ασίστ).
Με την ομάδα του κατέκτησε την δεύτερη θέση στη βαθμολογία της Κανονικής Περιόδου την σεζόν 2025-2026 αλλά και το UNICEF TROPHY της σεζόν 2024-2025. Την πρώτη του χρονιά στην Elite League έκανε «αναγνωριστικά βήματα» (3,7 πόντοι- 1,4 ασίστ) πριν την «εκτόξευσή» του την επόμενη.
Κι επειδή το όνομα “Δενδρινός” είναι… βαρύ για τον Πανιώνιο, αναφέρουμε ότι ο Ντίνος είναι ανιψιός του μεγάλου κι αγαπημένου μας, Μάκη Δενδρινού.
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας.
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