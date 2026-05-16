Αρνητικά απάντησαν τα σωματεία της Elite League στην πρόταση της Stoiximan GBL για πληρωμή αποζημίωσης ύψους 200.000 ευρώ προκειμένου να ανεβαίνει μια ομάδα από το δεύτερο πρωτάθλημα της χώρας. Εισηγήθηκαν ωστόσο την παρουσία τρίτου ξένου.

«Φωτιά» στο πρωτάθλημα της Elite League βάζουν οι ομάδες (ανέβηκαν στην Stoiximan GBL Δόξα Λευκάδας και ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων), καθώς στη συνεδρίαση που έγινε στις αρχές της εβδομάδας έπεσε στο τραπέζι από τα σωματεία η πρόταση για την αύξηση των ξένων από 2 που είναι ως τώρα σε 3 ανά ομάδα! Κάτι τέτοιο βρίσκει αντίθετο το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών (ΠΣΑΚΚ) που αναμένεται να αντιδράσει σ’ αυτή την προοπτική.

Βέβαια, τα σωματεία φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί σ’ αυτή τη σκέψη από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα συμβόλαια των ελλήνων καλαθοσφαιριστών και θέλουν με αυτό τον τρόπο να ασκήσουν μια πίεση και να ρίξουν τις τιμές στην αγορά.

Όπως επισημαίνουν πολλοί παράγοντες ήδη πληρώνουν υπεραξία σε πολλές περιπτώσεις και θέλουν να μειώσουν τις αποδοχές των παικτών βάζοντας και τρίτο ξένο στο πρωτάθλημα.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η θέση του ΠΣΑΚΚ για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα συρρικνώσει κι άλλο το ελληνικό στοιχείο στο πρωτάθλημα και θα μειώσει τη δυνατότητα της εξέλιξης και της ανάπτυξης των ελλήνων καλαθοσφαιριστών.

Στο μεταξύ το δεύτερο θέμα που συζήτησαν οι εκπρόσωποι των σωματείων της Elite League στη συνεδρίαση τους ήταν η πρόταση-εισήγηση της Stoixioman GBL να ανεβαίνει μια ομάδα από το δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα της χώρας και να καταβάλλεται από τη λίγκα το ποσό των 200.000 ευρώ το οποίο θα μοιράζεται ανάλογα με τη βαθμολογική θέση στις ομάδες. Η απάντηση ήταν αρνητική και χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη, καθώς θεωρούν πως το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό για να μειωθούν από δυο οι ομάδες σε μια εκείνες που επιδιώκουν την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.

Βέβαια, το ποσό από την πλευρά της Λίγκας δεν φαίνεται πως θα είναι το οριστικό όσον αφορά την τελική διαπραγμάτευση, αλλά μοιάζει πολύ δύσκολο να αποδεχθούν οι ομάδες της Elite League να εισπράξουν ένα ποσό για να χάσουν μια θέση ανόδου στη Stoiximan GBL.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι οι εκπρόσωποι των σωματείων της Elite League, οπότε και θα αποσαφηνιστούν περισσότερο τα πράγματα, τόσο για τους ξένους στο δεύτερο πρωτάθλημα της χώρας, όσο και για τον αριθμό των ομάδων που θα ανεβαίνουν στην Stoiximan GBL.

