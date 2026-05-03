Στην Λευκάδα διεξάγεται ο τελικός της Elite League για το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου, μεταξύ του Παπάγου και του Vikos Falcons.

Και τώρα... τελικός! Παπάγου ή Vikos Flacons θα ακολουθήσουν την Δόξα Λευκάδας στην Stoiximan G​​​​​​​BL τη σεζόν 2026-27; Η απάντηση θα δοθεί μετά τον σημερινό, μεγάλο τελικό, στο ΔΑΚ Λευκάδας, με τον νικητή να παίρνει και την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Στα ημιτελικά, ο Παπάγου είχε επιβληθεί της ομάδας των Μεγάρων με 92-74 ενώ αντίστοιχα ο Vikos Flacons είχε νικήσει τον Πρωτέα Βούλας με 94-87 τσεκάροντας το εισιτήριο του τελικού.

«Το πλάνο είναι… να νικήσουμε. Για να πάμε στο παιχνίδι, προφανώς ο στόχος των δύο ομάδων είναι να πάρουν την νίκη και την άνοδο. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, περνώντας την πρωτόγνωρη κατάσταση να παίζουμε 48 ώρες μετά το πρώτο ματς του Final 4, κάτι που έχουν ξαναζήσει ορισμένα παιδιά που έχει ο Vikos. Παίζουμε ένα ματς διαφορετικής φύσης σε σύγκριση με τα Μέγαρα, έχουμε μπροστά μας μια ομάδα με ακριβό μπάτζετ, ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες, καθώς και μια αλλαγή προπονητή, που τον τελευταίο μήνα επέφερε μια σημαντική βελτίωση» ήταν τα λόγια του προπονητή του Παπάγου, Φώτη Καρακώστα.

Αντίστοιχα ο τεχνικός του Vikos Flacons , Θανάσης Γιαπλές είχε πει ενόψει του σημερινού τελικού: «Ελπίζω να παρουσιαστούμε το ίδιο έτοιμοι στον τελικό, δική μου δουλειά είναι να προβλέπω τα άσχημα. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή χαλάρωση μετά από έναν ημιτελικό μεγάλης έντασης, αλλά δουλειά μου είναι να προετοιμάσω την ομάδα για το αρνητικό σενάριο στο γήπεδο. Το πρόβλημα που έχει μια ομάδα σχεδιασμένη να πρωταγωνιστεί. Είναι πίεση για πολλούς το να είσαι το φαβορί, αλλά για μένα είναι ευλογία. Εχω περάσει από ομάδες με όλους τους πιθανούς στόχους, είναι ευλογία να παλεύεις προς τα πάνω».

Το τζάμπολ του τελικού θα δοθεί στις 18:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.