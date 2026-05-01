Το Final-Four της Elite League βρίσκεται προ των πυλών με τις τέσσερις ομάδες που έχουν προκριθεί να διεκδικούν την άνοδό τους στη Stoiximan GBL. Ποια είναι τα φαβορί και ποιες οι εκπλήξεις που θα κάνουν τα πάντα για βρεθούν στα «σαλόνια» της Α1;

Βίκος Ιωαννίνων, Παπάγου, Πρωτέας Βούλας και Νεανική Εστία Μεγαρίδος είναι οι τέσσερις ομάδες θα βρεθούν στη Λευκάδα το διήμερο (01-03/05) για το Final-Four της Elite League, προκειμένου να διεκδικήσουν την άνοδό τους στη Stoiximan GBL.

Μετά τη Δόξα Λευκάδας, ακόμα μία ομάδα θα προκύψει από τους αγώνες που θα διεξαχθούν και θα πανηγυρίσει την παρουσία της στα «σαλόνια» της Α1 την επόμενη σεζόν.

Εφόσον κερδίσει και προϋποθέτει τις ανάλογες απαιτήσεις, μόνο έτσι θα μπορεί να παίξει στη Stoiximan GBL την επόμενη χρονιά.

Μέγαρα: Σταθερή αξία και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε Final-Four!

Τα Μέγαρα έδειξαν συνέπεια και θα βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final-Four της Elite League, προκειμένου να διεκδικήσουν την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία.

Την περασμένη σεζόν δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν από τον Ηρακλή στον μεγάλο τελικό της ανόδου και δεν μπόρεσαν να βρεθούν στην Α1. Ο «γηραιός» έχοντας στο «πλάι» του μεγάλη μερίδα οπαδών του στην Καρδίτσα κατάφερε να επικρατήσει με 94-75 και να επιτρέψει εκεί που ανήκει.

Τα Μέγαρα τη φετινή χρονιά τερμάτισαν στην 2η θέση της κανονικής περιόδου, μονάχα πίσω από την πρωταθλήτρια Δόξα Λευκάδας, με ρεκόρ 20 νίκες και 8 ήττες. Στα play-offs αντιμετώπισαν τον Κόροιβο Αμαλιάδας με πλεονέκτημα έδρας και επικράτησαν δύο φορές (91-89) και (61-83), κάνοντας εύκολα το 3-1.

Στο φετινό Final-Four θα κοντραριστούν με τα Μέγαρα για μια θέση στον τελικό ανόδου, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δουλειά που δεν κατάφεραν την περασμένη σεζόν.

Παπάγου: Το ταλέντο και η σωστή καθοδήγηση οδήγησαν στην υπέρβαση!

Ο Παπάγου είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν, καθώς κατάφερε να «τρυπήσει» το… ταβάνι του πολλάκις και να κάνει την υπέρβαση, παίρνοντας την πρόκριση για το Final-4 της Elite League.

Η ομάδα του Φώτη Καρακώστα, μπόρεσε να ανακάμψει παρά τα προβλήματα τραυματισμών που την έπλητταν κατά τη διάρκεια της σεζόν και τερμάτισε στην 5η θέση, μετά το τέλος της κανονικής περιόδου, με συνολικό ρεκόρ 17 νίκες και 11 ήττες.

Στα play-offs απέκλεισε τη Χαλκίδα, έχοντας το 2-0 από τα ματς της regular season, πέτυχε άλλες δύο νίκες και θα δώσει το καλύτερό της εαυτό στο διήμερο της Λευκάδας (01-03/05).

Εκεί θα παίξει με τα Μέγαρα, με τον νικητή να πηγαίνει στον μεγάλο τελικό ανόδου, που θα… οδηγήσει στη Stoiximan GBL. Στα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, η ομάδα των Μεγάρων είχε επικρατήσει και τις δύο φορές.

Βίκος Ιωαννίνων: Το φαβορί που μπορεί να παίξει στη Stoiximan GBL!

Ο Βίκος, αδιαμφισβήτητα είναι το φαβορί για να εξασφαλίσει την άνοδό του στην κορυφαία κατηγορία.



Η ομάδα από τα Ιωάννινα έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στη regular season και τερμάτισε στην 3η θέση σε ισοβαθμία με τα Μέγαρα και τον Πρωτέα Βούλας με ρεκόρ 20 νίκες και 8 ήττες.

Μεσούσης της σεζόν πραγματοποιήθηκε και η αλλαγή προπονητή στην ομάδα, με τον Θανάση Γιαπλέ να διαδέχεται τον Μιχάλη Μιχελάκο στη θέση της τεχνικής ηγεσίας.

Μάλιστα παρότι ήταν το φαβορί και είχε και το πλεονέκτημα έδρας με το μέρος του, ο Βίκος κινδύνεψε να μείνει εκτός Final-Four. Η σειρά των play-offs με το Λαύριο ήταν συναρπαστική, με τους Ηπειρώτες να πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους στο Final-4, επικρατώντας σε 5ο ματς του Λαυρίου μέσα στα Ιωάννινα με 78-77.

Στη Λευκάδα θα κοντραριστούν με τον Πρωτέα Βούλας, με τον νικητή να διεκδικεί μία θέση στον «τελικό» της ανόδου. Στην κανονικής περίοδο στις δύο αναμετρήσεις, αμφότερες είχαν από μία νίκη και μάλιστα στην έδρα του αντιπάλου τους.

Πρωτέας Βούλας: Η 2η έκπληξη της σεζόν

Αδιαμφισβήτητα ο Πρωτέας Βούλας, είναι η δεύτερη ομάδα μετά τον Παπάγου, που αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος.

Διαθέτοντας έμπειρους παίκτες στο ρόστερ του, κατάφερε με το… σπαθί του να πάρει την πρόκριση για το Final-Four, αποκλείοντας στα play-offs το Ψυχικό.

Παρότι άλλαξε προπονητή μεσούσης της σεζόν, μπόρεσε να βρει την ισορροπία που χρειαζόταν και να πάρει τα θετικά αποτελέσματα, πανηγυρίζοντας στο τέλος την πρόκρισή του στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Στα ημιτελικά θα βρει απέναντί του, το πρώτο φαβορί για την άνοδο, ωστόσο το σύνολο του Μάνου Μανουσέλη θα δώσει το καλύτερού του εαυτό, προκειμένου να… τρυπήσει για ακόμα μία φορά το… ταβάνι του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Final-Four:

Παρασκευή 01/05:

17:00: Μέγαρα - Παπάγου

20:15: Βίκος Ιωαννίνων - Πρωτέας Βούλας

Κυριακή 03/05: