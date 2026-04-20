Ο Πρωτέας Βούλας «σφράγισε» το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 της Elite League, επικρατώντας με 90-67 του Ψυχικού στο Κλειστό «Γ. Γεννηματάς» και κάνοντας το 4-1 στη μεταξύ τους σειρά.

Η ομάδα της Βούλας επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο Ψυχικό, «καθαρίζοντας» την πρόκριση μπροστά στο κοινό της.

Έτσι, ο Πρωτέας συμπλήρωσε την τετράδα του Final 4 που θα διεξαχθεί το διάστημα 1-3 Μαΐου στη Λευκάδα, εκεί όπου θα κριθεί το δεύτερο εισιτήριο ανόδου στη Stoiximan GBL. Στην τελική φάση έχουν ήδη προκριθεί οι Βίκος Ιωαννίνων, Νεανική Εστία Μεγαρίδος και Παπάγου, με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το τελευταίο «εισιτήριο» για τα μεγάλα σαλόνια. Υπενθυμίζεται πως το πρώτο εισιτήριο ανόδου έχει ήδη εξασφαλίσει η Δόξα Λευκάδας, η οποία τερμάτισε στην κορυφή της κανονικής περιόδου.

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Παπαϊωάννου-Ζιώγας

Δεκάλεπτα: 16-13, 38-26, 65-49, 90-67

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15, Μιλεντίγεβιτς 17 (3), Ρις 15, Κόης 9 (1), Δέλγας 2, Πετανίδης 3, Πεταλωτής, Μπέλη 11, Βουλγαρόπουλος 3, Καραγεωργίου 15 (3)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 8, Κουκάς 4 (1), Ρος 7 (1), Αντωνάκης 12 (2), Καρράς 7, Ουέλς 20 (1), Δημάκος 7 (1), Θεοδώρου 2

Tα ζευγάρια του Final Four

Ημιτελικοί

Νεανική Εστία Μεγαρίδος-Παπάγου (1)

Βίκος Ιωαννίνων-Πρωτέας Βούλας (2)

Τελικός

Νικητής 1-Νικητής 2