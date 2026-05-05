Ο γκαρντ του Περιστερίου Κώστας Παπαδάκης αναλύει το Game 2 των playoffs της Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ (6/5, 19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αντιμέτωπο με τον ΠΑΟΚ θα βρεθεί το Περιστέρι την Τετάρτη (6/5, 19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Game 2 των playoffs της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να φτάσουν στη νίκη και να επιστρέψουν τη σειρά στη Θεσσαλονίκη και την PAOK Sports Arena για το τρίτο παιχνίδι.

«Παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Για εμάς είναι ένα do or die παιχνίδι. Ευτυχώς είναι στην έδρα μας. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο, να προσπαθήσουμε με την ενέργεια που θα βγάλουμε να πάρουμε τη νίκη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε σε ένα τρίτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης για την αναμέτρηση με τον «δικέφαλο».

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι πολύ εύκολο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, το έχει αποδείξει, έφτασε μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup για μία ακόμη φορά. Αυτό κάνει το έργο μας πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αν εμείς κάνουμε τις μικρές λεπτομέρειες σωστά, θα είμαστε αυτοί που θα πάρουμε τη νίκη».

Ο γκαρντ του Περιστερίου Κώστας Παπαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο που αναμένεται να βρεθεί στο γήπεδο για να στηρίξει την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου.

«Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και πολύ κόσμο στο πλευρό μας, που είναι ο έκτος παίκτης για εμάς και πάντα μας στηρίζει και μας δίνει ενέργεια ακόμη περισσότερο για να παίξουμε αυτόν τον τελικό» επισήμανε.

