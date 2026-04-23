Elite League: Τα εισιτήρια για το Final-Four της Λευκάδας
Το Final-Four της Elite League βρίσκεται προ των πυλών, ενώ γνωστή έγινε και η διάθεση των εισιτηρίων.
Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, ενώ η είσοδος σε παιδιά έως πέντε ετών θα γίνεται δωρεάν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:
«Το συναρπαστικό πρωτάθλημα της Elite League οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, με τη Νεανική Εστία Μεγαρίδος, τον Evertech Παπάγου, τους Vikos Φalcons και τον Πρωτέας Βούλας, να μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη διεκδίκηση του εισιτηρίου που οδηγεί στην GBL, στο Final 4 της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-3 Μάϊου στο ΔΑΚ Λευκάδας.
Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την τελική φάση της Elite League, από σήμερα μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια των αγώνων από την ticketmasters. Κλείστε τώρα τη δική σας θέση ΕΔΩ
Κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει εισιτήρια, δηλώντας τα στοιχεία εκάστου φιλάθλου (Όνομα, Επώνυμο, ΑΜΚΑ)
Παιδιά έως 5 ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο, χωρίς εξασφαλισμένη θέση.
Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) παρακαλούνται να αποστείλουν email στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και εξυπηρέτηση.
Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected]
Το πρόγραμμα του Final Four
Ημιτελικοί
1/5/2026
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος- Evertech Παπάγου (Ν1)
20:15 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (Ν2)
Τελικός
3/5/2026
18:15 Νικητής 1-Νικητής 2»
