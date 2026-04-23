Γνωστή έγινε η διάθεση των εισιτηρίων ενόψει του Final-Four της Elite League 2026 στη Λευκάδα.

Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, ενώ η είσοδος σε παιδιά έως πέντε ετών θα γίνεται δωρεάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το συναρπαστικό πρωτάθλημα της Elite League οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, με τη Νεανική Εστία Μεγαρίδος, τον Evertech Παπάγου, τους Vikos Φalcons και τον Πρωτέας Βούλας, να μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη διεκδίκηση του εισιτηρίου που οδηγεί στην GBL, στο Final 4 της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-3 Μάϊου στο ΔΑΚ Λευκάδας.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την τελική φάση της Elite League, από σήμερα μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια των αγώνων από την ticketmasters. Κλείστε τώρα τη δική σας θέση ΕΔΩ

Κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει εισιτήρια, δηλώντας τα στοιχεία εκάστου φιλάθλου (Όνομα, Επώνυμο, ΑΜΚΑ)

Παιδιά έως 5 ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο, χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) παρακαλούνται να αποστείλουν email στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και εξυπηρέτηση.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected]

Το πρόγραμμα του Final Four

Ημιτελικοί

1/5/2026

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος- Evertech Παπάγου (Ν1)

20:15 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (Ν2)

Τελικός

3/5/2026

18:15 Νικητής 1-Νικητής 2»