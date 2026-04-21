Ο Θοδωρής Τερζής αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής της Elite League μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς και την άνοδο στη Stoiximan GBL.

Οι ομάδες της Elite League ψήφισαν τον Θοδωρή Τερζής ως τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς στο πρωτάθλημα.

Ο 37χρονος τεχνικός στην πρώτη του χρονιά, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο με τη Δόξα Λευκάδας και να εξασφαλίσει την άνοδο στη Stoiximan GBL, για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Elite League:

«Ο Θοδωρής Τερζής ψηφίστηκε από τις ομάδες της Elite League καλύτερος προπονητής για τη σεζόν 2025/26. Ο 37χρονος προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA τον περασμένο Ιούνιο και στην πρώτη χρονιά στον πάγκο της την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την εξασφάλιση της ανόδου.

Η ομάδα του Ιονίου υπό την καθοδήγηση του κόουτς Τερζή ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 23 νίκες και μόλις 5 ήττες, ενώ την τελευταία αγωνιστική έφτασε στον μαγικό αριθμό των +3 νικών από τη δεύτερη θέση εξασφαλίζοντας απευθείας τον τίτλο και το εισιτήριο για την Stoiximan GBL χωρίς συμμετοχή στο Final 4.

Παράλληλα, οι Επτανήσιοι είχαν το καλύτερο ρεκόρ εντός (12-2) αλλά και εκτός έδρας (11-3) στην κατηγορία, αλλά και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος».