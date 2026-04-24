Τερζής: «Η άνοδος στη Stoiximan GBL είναι ένα μεγάλο και πολύ όμορφο challenge για τη Δόξα Λευκάδας»

Η Δόξα Λευκάδας εξασφάλισε τo δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan GBL και ο προπονητής της, Θοδωρής Τερζής, μίλησε για την επιστροφή της οάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η Δόξα Λευκάδας εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στη Stoiximan GBL, εξαργυρώνοντας τη συνέπεια που έδειξε μέσα στη φετινή σεζόν στο τρομερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Elite League, επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ έπειτα από δέκα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Δόξας, Θοδωρής Τερζής, μίλησε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Κ. για το σπουδαίο επίτευγμα της ανόδου.

Για τη Δόξα Λευκάδας, η άνοδος στη GBL είναι απλώς ένα αγωνιστικό επίτευγμα ή μια αλλαγή επιπέδου σε όλους τους τομείς (δομές, απαιτήσεις, φιλοσοφία); Τι αλλάζει ουσιαστικά από την «επόμενη μέρα»;

«Σίγουρα είναι μια ουσιαστική αλλαγή επιπέδου, γιατί η μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ έχει αυξημένες απαιτήσεις και άπαντες καλούμαστε να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το νέο περιβάλλον. Είναι ένα μεγάλο και πολύ όμορφο challenge, που μας δίνει κίνητρο και ενέργεια. Λειτουργώντας σε αυτές τις συνθήκες, με υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού και μεγαλύτερη προβολή, το εγχείρημα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό. Άρα μιλάμε για ένα νέο βήμα, που το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό και αισιοδοξία».

Τι σημαίνει για τη Λευκάδα να αποκτά μια σταθερή παρουσία στην κορυφαία κατηγορία; Μπορεί το μπάσκετ να λειτουργήσει ως ταυτότητα πέρα από τον τουρισμό;

«Υπάρχει ήδη έντονος ενθουσιασμός στο νησί για το μπάσκετ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη Δόξα Λευκάδας να προσπαθήσει να ανταποκριθεί και να σταθεί στο επίπεδο της GBL. Εφόσον καταφέρει να ολοκληρώσει την πρώτη χρονιά με επιτυχία και να πετύχει την παραμονή, και με όλα τα οργανωτικά βήματα που χρειάζονται, τότε μπορεί σταδιακά να καθιερωθεί. Αν και θεωρώ ότι αυτό έχει ήδη αρχίσει να χτίζεται από την πορεία της στην Elite League, αποτελώντας σημείο αναφορά για το μπάσκετ στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα... Πλέον η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη και δίνει την ευκαιρία για το επόμενο βήμα».

Αν έπρεπε να αποτυπώσετε αυτή την άνοδο ως «κεφάλαιο» στο προσωπικό σας βιογραφικό, τι τίτλο θα του δίνατε και γιατί; Είναι περισσότερο μια επιβεβαίωση ή ένα σημείο εκκίνησης;

«Το "boost" δεν εξαρτάται μόνο από εμένα ή από ένα άτομο γενικά. Έχει να κάνει με το πώς θα το αναγνωρίσει συνολικά ο κόσμος του μπάσκετ. Για εμένα, όμως, είναι κυρίως μια επιβεβαίωση. Πολλές φορές όλοι δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και αναρωτιόμαστε "το έχω; είμαι καλός; το κάνω σωστά;". Θεωρώ ότι αυτή η επιτυχία αποτέλεσε μια προσωπική επιβεβαίωση και ταυτόχρονα ένα κίνητρο για να γίνω ακόμα καλύτερος».

Σε μια καριέρα που χτίζεται βήμα-βήμα, πού τοποθετείτε αυτή την επιτυχία με τη Δόξα; Είναι το πιο απαιτητικό επίτευγμα μέχρι σήμερα ή αυτό που σας εκφράζει περισσότερο ως προπονητή;

«Ήταν, προφανώς, το πιο απαιτητικό επίτευγμα. Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα και από τη στιγμή που κάναμε τις νίκες που χρειάζονταν και πετύχαμε την άνοδο, όλα κρίνονται θετικά. Ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα μέχρι τώρα, σε μια πολύ απαιτητική χρονιά, με δυσκολίες και αρκετά εμπόδια. Γι’ αυτό και το βλέπω ως μια σημαντική επιβράβευση της δουλειάς μας».