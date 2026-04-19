Ο Βίκος Ιωαννίνων λύγισε το Λαύριο με 78-77 και με 3-2 νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις προκρίθηκε στο Final 4 της Elite League, όπου θα διεκδικήσει την άνοδο στη Stoiximan GBL.

Ο Βίκος Ιωαννίνων πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη απέναντι στο Λαύριο με 78-77 και εξασφάλισε το τρίτο εισιτήριο για το Final 4 της Elite League, το οποίο θα διεξαχθεί από 1 έως 3 Μαΐου στη Λευκάδα.

Μία βολή του Δημήτρη Γράβα στα 2.6’" πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και χάρισε την πρόκριση στον Βίκο Ιωαννίνων, που θα παλέψει για την άνοδο στη Stoiximan GBL για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Στο Final 4 έχουν ήδη προκριθεί η Νεανική Εστία Μεγαρίδος και ο Παπάγου, ενώ τη Δευτέρα 20/4, στις 18:30, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Πρωτέας Βούλας–Ψυχικό, που βρίσκεται στο 3-1 και κρίνεται στις τέσσερις νίκες.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Τσάνταλη-Ευφραιμίδης (Καραδήμας)

Δεκάλεπτα: 14-23, 34-43, 58-59, 78-77.

Βίκος Ιωαννίνων (Γιαπλές): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 19 (1), Γράβας 12 (1), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 4, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 26 (4)

Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 16, Στασινός 3 (1), Σιγάλας 4 (1), Προίσκος 14 (4), Δήμος, Δεϊμέζης, Τόλιας 16 (1), Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 3 (1), Λεφιού 13 (1)