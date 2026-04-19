Βίκος Ιωαννίνων και Λαύριο κοντράρονται μεταξύ τους στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final-Four της Elite League.

«Τελικός» με... φόντο το Final-Four της Elite League, μεταξύ Βίκου και Λαυρίου.

Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες (2-2) στη σειρά και στα Ιωάννινα θα κριθεί το τρίτο... εισιτήριο για το Final-Four που θα διεξαχθεί στη Λευκάδα (01-03/05).

Αμφότερες είχαν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια και στον πρώτο αγώνα στη έδρα του Βίκου, το Λαύριο έκανε το... διπλό και μπόρεσε να πάρει το πλεονέκτημα έδρας με το μέρος του.

Ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα του και ηττήθηκε με (87-74) με τη σειρά να επιστρέφει στα Ιωάννινα.

Στο Final-Four της Elite League έχουν ήδη περάσει Παπάγου και Μέγαρα, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Πρωτέας Βούλας - Ψυχικό (3-1).

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Hellenicbf στο YouTube.