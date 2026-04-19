Elite League: Βίκος και Λαύριο για μια θέση στο Final-Four

Βίκος Ιωαννίνων και Λαύριο κοντράρονται μεταξύ τους στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final-Four της Elite League.

«Τελικός» με... φόντο το Final-Four της Elite League, μεταξύ Βίκου και Λαυρίου.

Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες (2-2) στη σειρά και στα Ιωάννινα θα κριθεί το τρίτο... εισιτήριο για το Final-Four που θα διεξαχθεί στη Λευκάδα (01-03/05).

Αμφότερες είχαν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια και στον πρώτο αγώνα στη έδρα του Βίκου, το Λαύριο έκανε το... διπλό και μπόρεσε να πάρει το πλεονέκτημα έδρας με το μέρος του.

Δείτε Επίσης

Elite League: Παπάγου και Μέγαρα προκρίθηκαν στο Final Four
agex papagou

Ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα του και ηττήθηκε με (87-74) με τη σειρά να επιστρέφει στα Ιωάννινα.

 

Στο Final-Four της Elite League έχουν ήδη περάσει Παπάγου και Μέγαρα, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Πρωτέας Βούλας - Ψυχικό (3-1).

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Hellenicbf στο YouTube.

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ VOLITAKIS STELIOS
     

    Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ - ELITE LEAGUE Τελευταία Νέα