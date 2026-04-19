Elite League: Βίκος και Λαύριο για μια θέση στο Final-Four
«Τελικός» με... φόντο το Final-Four της Elite League, μεταξύ Βίκου και Λαυρίου.
Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες (2-2) στη σειρά και στα Ιωάννινα θα κριθεί το τρίτο... εισιτήριο για το Final-Four που θα διεξαχθεί στη Λευκάδα (01-03/05).
Αμφότερες είχαν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια και στον πρώτο αγώνα στη έδρα του Βίκου, το Λαύριο έκανε το... διπλό και μπόρεσε να πάρει το πλεονέκτημα έδρας με το μέρος του.
Ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα του και ηττήθηκε με (87-74) με τη σειρά να επιστρέφει στα Ιωάννινα.
Στο Final-Four της Elite League έχουν ήδη περάσει Παπάγου και Μέγαρα, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Πρωτέας Βούλας - Ψυχικό (3-1).
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Hellenicbf στο YouTube.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.