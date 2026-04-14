Τεράστιο... διπλό έκανε ο Βίκος, επικρατώντας εκτός έδρας του Λαυρίου με 87-74 και έκανε το 2-2 στη «μάχη» των play-offs.

Σε ένα ματς το οποίος ήταν ντέρμπι για ένα ημίχρονο, η ομάδα των Ιωαννίνων κατάφερε να επιβάλλει την κυριαρχία της στο δεύτερο μέρος και να κάνει τους γηπεδούχους να ακολουθήσουν το δικό τους τέμπο.

Αν το Λαύριο κέρδιζε θα έκανε το 3-1 και θα προκρινόταν στο Final-Four, όμως ο Βίκος... άντεξε και τα πάντα θα κριθούν την Κυριακή (19/04) στα Ιωάννινα.

Φοβερή εμφάνιση από τον Κουίνσι Άντερσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τρέι Άντερσον με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Ζιώγας-Σπυρόπουλος (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 22-16, 37-36, 55-58, 74-87

Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 22 (2), Στασινός 7 (1), Σιγάλας 3 (1), Προίσκος 6 (2), Δήμος 2, Δεϊμέζης 2, Γεωργάς, Τόλιας 15 (1), Καματερός 11 (3), Καλόγηρος 4, Λεφιού 2, Μουτάφης

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 17 (3), Γεωργίου, Άντερσον 23 (2), Γράβας 3 (1), Διαμαντάκος 2, Καμπερίδης 9 (1), Βασιλείου, Τσούκας 8 (2), Αρνόκουρος 6, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 19 (3)