Παπάγου και Μέγαρα ήταν οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο για το Final Four της ELite League, ενώ Μαχητές και Σοφάδες σώθηκαν μέσω των play out.

Για τα Playoffs της Elite League η Νεανική Εστία Μεγαρίδος εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 4, που θα γίνει 1-3 Μαΐου στη Λευκάδα καθώς επικράτησε μέσα στην Αμαλιάδα με 83-61.

Το εισιτήριο για το Final Four πήρε και η ομάδα του Παπάγου καθώς νίκησε με τη σειρά της την Χαλκίδα εκτός έδρας με 81-71. Την ίδια ώρα το Ψυχικό παρέμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης, μετά τη νίκη του επί του Πρωτέα Βούλας με 87-83.

Όσον αφορά τα play out οι Μαχητές Πειραματικό επικράτησαν της Δάφνης με 88-69 και κέρδισαν την παραμονή τους στην Elite League και τη νέα σεζόν, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις Σοφάδες, που επιβλήθηκαν της Νίκης στον Βόλο με 76-65.

Η δεύτερη αγωνιστική των playoffs :

Τρίτη 14 Απριλίου

Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons 74-87

Τετάρτη 15 Απριλίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος 61-83

Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας 87-83

ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου 71-81

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος 61-83

Διαιτητές: Μαρινάκης-Παπαδόπουλος Ν.-Λιόνας (Γιαλικάρης)

Δεκάλεπτα: 10-29, 26-43, 49-66, 61-83

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 1, Νιπεργιάλης 1, Κοκορέλης 20 (3), Κινινής, Πιλάβιος 4, Παρασκευόπουλος 13 (1), Αδαμόπουλος 7 (1), Πετανίδης 15

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Μπόρας 6 (2), Ρουμελιώτης, Δενδρινός 5 (1), Παπαγεωργίου 15 (3), Γκρέκας 4, Παναγιωτόπουλος 3 (1), Πόζογλου 15 (2), Καλιανιώτης 17, Κολοφώτης 6, Ροζάκης 10, Πέργουλης 2.

ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου 71-81

Διαιτητές: Τσολάκος-Λεβεντάκος-Λιότσιος (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 28-20, 42-43, 55-65, 71-81

ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 28 (2), Παπαρέγκας 14 (3), Μελισσαράτος, Γερομιχαλός 4, Μιχαήλ, Νέσης 2, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 10, Κανονίδης 10, Σάμαρτζιτς 3 (1), Ζερβός

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 20 (3), Άντερτον 19, Μερμίγκης 11 (2), Μαλέλης 3 (1), Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 11, Ματσάγγος 6, Καραμαλέγκος 10 (1), Χουγκάζ

Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας 87-83

Διαιτητές: Θεονάς-Σκαλτσής-Καλογριάς (Γολεγού)

Δεκάλεπτα: 21-24, 43-39, 68-67, 87-83

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης, Κουκάς 7 (1), Ρος 28 (5), Αντωνάκης 5 (1), Καρράς 4, Γουέλς 16 (3), Δημάκος 16 (4), Θεοδώρου 11 (3)

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 19 (3), Μιλεντίγεβτς 9 (2), Ρις 11, Κουφόπουλος, Κόης 13 (1), Δέλγας 4, Πετανίδης, Μπέλη 12 (1), Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος 4, Καραγεωργίου 9 (1)

Η επόμενη αγωνιστική των playoffs :

Κυριακή 19 Απριλίου

17:00 Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm

Δευτέρα 20 Απριλίου

18:30 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η δεύτερη αγωνιστική των play out :

Τετάρτη 15 Απριλίου

Νίκη Βόλου-Σοφάδες 65-76

Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 88-69

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 88-69

Διαιτητές: Τηγάνης-Κατωτικίδης-Νικολαϊδης (Παπαπέτρου)

Δεκάλεπτα: 26-20, 47-42, 68-49, 88-69

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης 10 (2), Μπανκς 21 (5), Πουρλίδας 12 (2), Κατσαμούρης 11 (1), Νώτης 12, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 1, Καλαϊτζίδης 6 (2), Ντούμπαρ 15 (3), Κομνιανίδης

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 12 (3), Τζιβελέκας 11 (3), Τοπάλι 15 (2), Καράμπουλας 5 (1), Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 12 (1), Φιλιππάκος 9 (2), Γιαννίκος 3 (1), Κουτσουμάρης, Ρεγκούτας 2

Νίκη Βόλου-Σοφάδες 65-76

Διαιτητές: Τζιοπάνος-Ευφραιμίδης-Ανστασιάδης (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 13-20, 37-40, 54-62, 65-76

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 14, Τζόνσον 13, Παπαδόπουλος 7 (1), Μπαλόπουλος 2, Πρέκας, Φιλοξενίδης 14 (4), Μαντίκος, Πρίφτης, Μπακέας, Νίκολης 6 (2), Τσουμάνης 9 (2)

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8, Μπόθγουελ 9 (1), Χατζής 16, Τουλούπης 3, Πασαγιάννης, Χαντζής 8 (1), Καπετάκης 15 (1), Επαμεινώνδας 2, Ευσταθιάδης 5, Μπουντούρης, Σπρίντζιος