Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των play-offs και των play-out, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Elite League.

Η κανονική διάρκεια της Elite League ολοκληρώθηκε με τη Δόξα Λευκάδας να παίρνει την άνοδο στη Stoiximan GBL.

Η ομάδα της Λευκάδας μετά τη νίκη της επί της Δάφνης (54-65) σε συνδυασμό με την ήττα του Βίκου από τον Παπάγου (72-79), συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό νικών που χρειάζεται από τον δεύτερο (3) και πανηγύρισε την άνοδό της στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ελλάδος.

Οι νικήτριες ομάδες των playoffs καταλαμβάνουν τις θέσεις 2-5 σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης που είχαν στο τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Στο Final 4 τα ζευγάρια είναι 2-5 και 3-4. Οι νικητές των δύο άτυπων ημιτελικών προκρίνονται στον τελικό διεδικώντας το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου. Οι ηττημένες ομάδες των playoffs δεν αγωνίζονται μεταξύ τους.

Οι ομάδες που κατετάγησαν από την 11η ως τη 14η θέση θα παίξουν στα playout διεκδικώντας την παραμονή τους.

Οι σειρές στα playoffs όπως και στα play-in, κρίνονται στις τρεις νίκες για τα ζευγάρια που ήταν στο 1-1 στην κανονική περίοδο και στις τέσσερις για αυτά που ήταν στο 2-0. Οι δύο νικητές στα play-in παραμένουν στην Elite League, ενώ οι δύο ηττημένοι υποβιβάζονται, όπως έχει ήδη συμβεί με το Αιγάλεω που κατετάγη στην 15η θέση.

Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια:

Play-offs:

Μέγαρα – Κόροιβος Αμαλιάδας (1-1)

Βίκος Ιωαννίνων – Λαύριο (1-1)

Πρωτέας Βούλας – Ψυχικό (2-0)

Παπάγου – Χαλκίδα (2-0)

Play out

Σοφάδες (11)-Νίκη Βόλου (14) 1-1

Δάφνη (12)-Μαχητές Πειραματικό (13) (1-1)

*Το ακριβές πρόγραμμα σε playoffs και play out θα ανακοινωθεί προσεχώς.