Elite League: Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής
Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ πέρασε με 73-68 από την έδρα του Κοροίβου και κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της απευθείας ανόδου.
Την τρίτη διαδοχική νίκη πανηγύρισαν οι Vikos Φalcons, που πέρασαν με 72-64 από τα Πεύκα απέναντι στους Μαχητές Πειραματικό και παραμένουν δεύτεροι. Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος με επί μέρους σκορ 31-17 στην τέταρτη περίοδο νίκησε εκτός έδρας το Λαύριο με 91-86 και πατάει γερά στην τετράδα.
Ο Πανερυθραϊκός έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών ηττών και επικρατώντας της Δάφνης 89-66 ουσιαστικά εξασφάλισε την αποφυγή των play out. Ο Απόστολος Νικολαΐδης έκανε τριπλ-νταμπλ με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ! Το Ψυχικό πήρε στο Βόλο απέναντι στη Νίκη σημαντικό «διπλό» με 75-70 στην προσπάθεια να μπει στα playoffs παρατείνοντας την αγωνία των γηπεδούχων για την αποφυγή του απευθείας υποβιβασμού.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη (19/3) με την αναμέτρηση Αιγάλεω-ΑΓΕΧ στις 17:00, που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube
Αναλυτικά η 27η αγωνιστική:
Τετάρτη 18 Μαρτίου
Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72
Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91
Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66
Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75
Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73
18:30 Evertech Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
Πέμπτη 19 Μαρτίου
17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
Ρεπό: Πρωτεας Βούλας
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66
Διαιτητές: Θεονάς-Ζιώγας-Βαγγάλης (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 24-23, 41-39, 64-51, 89-66
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 12, Σκόρδος, Δημητρακόπουλος 15 (2), Νικολαΐδης 20 (3), Καμάρας 17 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 5 (1), Δομπρογιάννης 6, Σταματογιάννης 2, Ιωαννίδης 12 (4), Μανασσης
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 13 (2), Τζιβελέκας 11 (3), Τοπάλι 5, Καράμπουλας 4, Ετζιάκα 5, Φιλιππάκος 24, Γιαννίκος 4, Κουτσουμάρης, Ρεγκούτας, Έξαρχος
Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75
Διαιτητές: Συμεωνίδης-Ευφραιμίδης-Τούσης (Τέγα)
Δεκάλεπτα: 17-20, 38-42, 54-53, 70-75
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 19 (3), Παπαδόπουλος 2, Μπαλόπουλος 8 (2), Φιλοξενίδης 9 (1), Μαντίκος, Σπανόπουλος, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας 2, Νίκολης 3 (1), Τσουμάνης 18 (1)
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7 (1), Κουκάς 5 (1), Μπουρνελές 3 (1), Ρος 19 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 19, Γουέλς 8 (1), Ζορμπάς 2, Δημάκος 9 (2)
Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73
Διαιτητές: Τσολάκος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κορομηλάς)
Δεκάλεπτα: 23-13, 40-32, 58-59, 68-73
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 6, Γκλάσπερ 15 (4), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 11 (1), Παρασκευόπουλος 16 (2), Πετανίδης 2, Κάτζος 5 (1), Τάταρης 3 (1)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 15 (4), Ρόμπινσον 22 (3), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης, Χατζηνικόλας 13 (1), Σταυρακούκας, Φύτρος 5, Βισνιέφσκι 2
Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72
Διαιτητές: Πιτσίλκας-Μπακάλης-Μαραμής (Παπαδόπουλος Ν.)
Δεκάλεπτα: 16-25, 34-40, 45-58, 64-72
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 15 (3), Μπανκς 14 (1), Πουρλίδας 4, Κατσαμούρης 9 (1), Νώτης 17, Χαραλαμπίδης, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 4, Κομνιανίδης 1
Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής, Γεωργίου 5 (1), Άντερσον 22 (3), Γράβας 6, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 6 (1), Βασιλείου, Τσούκας 3 (1), Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 11
Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91
Διαιτητές: Ζακεστίδης-Καλογριάς-Κοϊμτζόγλου (Παπάντος)
Δεκάλεπτα: 18-22, 42-43, 69-60, 86-91
Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 20 (3), Στασινός 22 (5), Σιγάλας 3 (1), Προίσκος, Δεϊμέζης 3, Γεωργάς, Τόλιας 18 (3), Καματερός 1, Καλόγηρος 9 (1), Λεφιού 10 (1), Μουτάφης
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας, Δενδρινός 8 (2), Παπαγεωργίου 5 (1), Γκρέκας 24 (4), Παναγιωτόπουλος, Πόζογλου 28 (5), Καλιανιώτης 17 (1), Κολοφώτης 4, Ροζάκης, Πέργουλης 5
Η επόμενη αγωνιστική (28η, 21/3)
Σάββατο 21 Μαρτίου
- 17:00 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (YouTube/HellenicBF)
- 17:00 Δάφνη-Νίκη Βόλου (YouTube/HellenicBF)
- 17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός (YouTube/HellenicBF)
- 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό (YouTube/HellenicBF)
- 18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF)
- Κυριακή 22 Μαρτίου
- 17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF)
Δευτέρα 23 Μαρτίου
- 18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Αιγάλεω
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.