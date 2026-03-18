Με έξι αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 27η αγωνιστική της Elite League, με τον Απόστολο Νικολαίδη να πετυχαίνει triple-double!

Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ πέρασε με 73-68 από την έδρα του Κοροίβου και κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της απευθείας ανόδου.

Την τρίτη διαδοχική νίκη πανηγύρισαν οι Vikos Φalcons, που πέρασαν με 72-64 από τα Πεύκα απέναντι στους Μαχητές Πειραματικό και παραμένουν δεύτεροι. Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος με επί μέρους σκορ 31-17 στην τέταρτη περίοδο νίκησε εκτός έδρας το Λαύριο με 91-86 και πατάει γερά στην τετράδα.

Ο Πανερυθραϊκός έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών ηττών και επικρατώντας της Δάφνης 89-66 ουσιαστικά εξασφάλισε την αποφυγή των play out. Ο Απόστολος Νικολαΐδης έκανε τριπλ-νταμπλ με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ! Το Ψυχικό πήρε στο Βόλο απέναντι στη Νίκη σημαντικό «διπλό» με 75-70 στην προσπάθεια να μπει στα playoffs παρατείνοντας την αγωνία των γηπεδούχων για την αποφυγή του απευθείας υποβιβασμού.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη (19/3) με την αναμέτρηση Αιγάλεω-ΑΓΕΧ στις 17:00, που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube

Αναλυτικά η 27η αγωνιστική:

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72

Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91

Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66

Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75

Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73

18:30 Evertech Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 19 Μαρτίου

17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

Ρεπό: Πρωτεας Βούλας

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66

Διαιτητές: Θεονάς-Ζιώγας-Βαγγάλης (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 24-23, 41-39, 64-51, 89-66

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 12, Σκόρδος, Δημητρακόπουλος 15 (2), Νικολαΐδης 20 (3), Καμάρας 17 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 5 (1), Δομπρογιάννης 6, Σταματογιάννης 2, Ιωαννίδης 12 (4), Μανασσης

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 13 (2), Τζιβελέκας 11 (3), Τοπάλι 5, Καράμπουλας 4, Ετζιάκα 5, Φιλιππάκος 24, Γιαννίκος 4, Κουτσουμάρης, Ρεγκούτας, Έξαρχος

Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Ευφραιμίδης-Τούσης (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 17-20, 38-42, 54-53, 70-75

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 19 (3), Παπαδόπουλος 2, Μπαλόπουλος 8 (2), Φιλοξενίδης 9 (1), Μαντίκος, Σπανόπουλος, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας 2, Νίκολης 3 (1), Τσουμάνης 18 (1)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7 (1), Κουκάς 5 (1), Μπουρνελές 3 (1), Ρος 19 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 19, Γουέλς 8 (1), Ζορμπάς 2, Δημάκος 9 (2)

Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73

Διαιτητές: Τσολάκος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κορομηλάς)

Δεκάλεπτα: 23-13, 40-32, 58-59, 68-73

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 6, Γκλάσπερ 15 (4), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 11 (1), Παρασκευόπουλος 16 (2), Πετανίδης 2, Κάτζος 5 (1), Τάταρης 3 (1)

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 15 (4), Ρόμπινσον 22 (3), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης, Χατζηνικόλας 13 (1), Σταυρακούκας, Φύτρος 5, Βισνιέφσκι 2

Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Μπακάλης-Μαραμής (Παπαδόπουλος Ν.)

Δεκάλεπτα: 16-25, 34-40, 45-58, 64-72

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 15 (3), Μπανκς 14 (1), Πουρλίδας 4, Κατσαμούρης 9 (1), Νώτης 17, Χαραλαμπίδης, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 4, Κομνιανίδης 1

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής, Γεωργίου 5 (1), Άντερσον 22 (3), Γράβας 6, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 6 (1), Βασιλείου, Τσούκας 3 (1), Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 11

Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91

Διαιτητές: Ζακεστίδης-Καλογριάς-Κοϊμτζόγλου (Παπάντος)

Δεκάλεπτα: 18-22, 42-43, 69-60, 86-91

Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 20 (3), Στασινός 22 (5), Σιγάλας 3 (1), Προίσκος, Δεϊμέζης 3, Γεωργάς, Τόλιας 18 (3), Καματερός 1, Καλόγηρος 9 (1), Λεφιού 10 (1), Μουτάφης

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας, Δενδρινός 8 (2), Παπαγεωργίου 5 (1), Γκρέκας 24 (4), Παναγιωτόπουλος, Πόζογλου 28 (5), Καλιανιώτης 17 (1), Κολοφώτης 4, Ροζάκης, Πέργουλης 5

Η επόμενη αγωνιστική (28η, 21/3)

Σάββατο 21 Μαρτίου

17:00 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Νίκη Βόλου (YouTube/HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό (YouTube/HellenicBF)

18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF)

Κυριακή 22 Μαρτίου

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF)

Δευτέρα 23 Μαρτίου

18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω