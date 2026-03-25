Στο προπονητικό κέντρο της γερμανικής ομοσπονδίας στην Φρανκφούρτη η Εθνική Νέων ήρθε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας στον εναρκτήριο αγώνα της στον 1ο όμιλο της 2ης προκριματικής φάσης του U19 EURO 2026. Επόμενη αντίπαλος για την Εθνική Ελλάδας θα είναι η οικοδέσποινα του τουρνουά, Γερμανία, το Σάββατο 28/03 στις 19:00.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε μόλις στο 3', όταν ο Τσίγκας έκανε την προβολή στην απομάκρυνση του τερματοφύλακα της Αυστρίας, Ζαβιέτσιτζκι, και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Η Αυστρία προσπάθησε να απαντήσει άμεσα και στο 13' ο Αντεγιενούγκρε βρέθηκε σε θέση τετ α τετ από πλάγια θέση, αλλά ο Μπελερής τον νίκησε και απομάκρυνε.

Στο 15' ο Ντούγκα με μακρινή μπαλιά βρήκε τον Τσίγκα που βγήκε σε τετ α τετ, όμως ο Σίνερ με προβολή τον έκοψε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της προσπάθειας και έδιωξε σε κόρνερ, από το οποίο προήλθε η κεφαλιά του Μπαταούλα που σταμάτησε στον Ζαβιέτσιτζκι. Στο 27' η Αυστρία πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα με τον Νταλμπίατς, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και ο Αντεγιενούγκρε με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (44') ο Χέμερλι έστειλε την μπάλα άουτ σε τετ α τετ με τον Μπελερή και στο επόμενο λεπτό η Ελλάδα είχε σπουδαία διπλή ευκαιρία να πάρει εκ νέου του προβάδισμα, όμως ο Ζαβιέτσιτζκι σταμάτησε αρχικά το σουτ του Τσίγκα και στην επαναφορά το πλασέ του Μύθου.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες με εξαίρεση το τα μακρινά σουτ των Σπάλτ (66') και Χάνγκλ (84') που απομάκρυνε πλάγια ο Μπελερής και ως απόρροια των παραπάνω το τελευταίο σφύριγμα του Μπουλάτ Σαρίγιεφ από το Καζακστάν βρήκε ισόπαλες 1-1 τις ομάδες. Η Αυστρία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ίβανσιτς στο 83'.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Ντούνγκα, Σώκος (56' Παπανικόπουλος), Σαρρής, Ζέκα (68' Ελευθεριάδης), Κολοκοτρώνης (68' Χαρουπάς), Τσίγκας και Μύθου (80' Καλοσκάμης).

Αυστρία (Μάρτιν Σέρμπ): Ζαβιέτσιτζκι, Νταλπίατς, Ζαμπράνσκι, Σίνερ (87' Ρόκα), Σόργκ, Μέιμπακ, Ταζεμέτα, Αντεγιενούγκρε (66' Χάνκγλ), Σπάλτ, Ίβανσιτς και Χάμερλε (84' Μορτ).

Ως προς στο σύστημα διεξαγωγής οι νικητές των επτά προκριματικών θα προκριθούν στην τελική φάση, στην οποία θα συμμετάσχει η διοργανώτρια, Ουαλία. Η κλήρωση της τελικής φάσης θα διενεργηθεί στις 16 Απριλίου και το τελικό τουρνουά θα διεξαχθεί από 28 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου και θα καθορίσει επίσης τις ευρωπαϊκές ομάδες που θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-20 της FIFA 2027.