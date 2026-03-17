Ο Μάικ Κουρής αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ΑΓΕ Χαλκίδας, μετά από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας.

Η ΑΓΕ Χαλκίδας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάικ Κουρή, έπειτα από τρεις μήνες παρουσίας στην ομάδα.

Ο 53χρονος τεχνικός τον Δεκέμβρη του 2025 διαδέχθηκε τον Γιάννη Σιούτη ο οποίος είχε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν.

Μετά από τα τρία τελευταία συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και τις ήττες από Μαχητές Πειραματικού, Βίκο Ιωαννίνων και Πρωτέα Βούλας, ο σύλλογος από την Εύβοια αποφάσισε την απομάκρυνσή του.

Πλέον η ΑΕΓΧ βρίσκεται στην αναζήτηση του νέου της τεχνικό, οδεύοντας προς το φινάλε της σεζόν, ενώ βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 14 νίκες και 10 ήττες.