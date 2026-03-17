Elite League: Τέλος ο Κουρής από την ΑΓΕΧ
Η ΑΓΕ Χαλκίδας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάικ Κουρή, έπειτα από τρεις μήνες παρουσίας στην ομάδα.
Ο 53χρονος τεχνικός τον Δεκέμβρη του 2025 διαδέχθηκε τον Γιάννη Σιούτη ο οποίος είχε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν.
Μετά από τα τρία τελευταία συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και τις ήττες από Μαχητές Πειραματικού, Βίκο Ιωαννίνων και Πρωτέα Βούλας, ο σύλλογος από την Εύβοια αποφάσισε την απομάκρυνσή του.
Πλέον η ΑΕΓΧ βρίσκεται στην αναζήτηση του νέου της τεχνικό, οδεύοντας προς το φινάλε της σεζόν, ενώ βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 14 νίκες και 10 ήττες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.