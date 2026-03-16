Πήρε «διπλό» και διαφορά στην Χαλκίδα ο Πρωτέας Βούλας

Ο Πρωτέας Βούλας πέρασε νικηφόρα από τη Χαλκίδα, επικρατώντας της ΑΓΕΧ με 64-79 και υπερκαλύπτοντας τη διαφορά της ήττας από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 26η αγωνιστική της Elite League, ο Πρωτέας Βούλας πήρε «διπλό» απέναντι στην ΑΓΕΧ με 64-79 και πλέον είναι μόνος του στην τρίτη θέση με ρεκόρ 17-8 σε 25 αγώνες.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Εύβοιας υποχώρησε στο 14-10 σε 24 αγώνες στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα των Νοτίων Προαστίων υπερκάλυψε και την εις βάρος της διαφορά των οκτώ πόντων από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου (89-97).

Διαιτητές: Ζακεστίδης, Σπυρόπουλος, Καραπαπάς

Δεκάλεπτα: 15-21, 35-38, 45-55, 64-79

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 12 (1), Παπαρέγκας 10 (2), Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός, Μιχαήλ 2, Νέσης 2, Μητσιμπόνας 2, Λουφίλ 7, Κανονίδης 14 (2), Σάμαρτζικ 7, Ζερβός 2.

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 20 (3), Μιλεντίγεβιτς 12 (2), Κόης 8 (2), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης 7 (1), Μπέλη 9, Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος 11, Καραγεωργίου 7 (1), Τσαβάκος.

Κατάταξη

Δόξα Λευκάδας 20-4 Vikos Φalcons 18-6 Πρωτέας Βούλας 17-8 ΝΕ Μεγαρίδος 16-8 Παπάγου 15-10 Λαύριο 14-11 ΑΓΕΧ 14-10 Ψυχικό 13-11 Κόροιβος 12-12 Πανερυθραϊκός 11-13 Δάφνη 9-15 Μαχητές Πειραματικό 8-16 Σοφάδες 7-17 Νίκη Βόλου 5-19 Αιγάλεω 3-22 Τρίκαλα -

Αποτελέσματα-26η αγωνιστική

Σάββατο 14 Μαρτίου

Σοφάδες-Αιγάλεω 101-69

Δόξα Λευκάδας-Νίκη Βόλου 64-53

Ψυχικό-Πανερυθραϊκός 91-72

Δάφνη-Λαύριο 87-110

ΝΕ Μεγαρίδος-Παπάγου 81-74

Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό 91-78

Δευτέρα 16 Μαρτίου

ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας 64-79

Ρεπό: Vikos Φalcons

Η επόμενη αγωνιστική (27η, 18/3)

Τετάρτη 18 Μαρτίου

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Δάφνη (ERT Sports)

17:00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 19 Μαρτίου

17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

Ρεπό: Πρωτεας Βούλας