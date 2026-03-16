Elite League: Πήρε «διπλό» και διαφορά στην Χαλκίδα ο Πρωτέας Βούλας
Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 26η αγωνιστική της Elite League, ο Πρωτέας Βούλας πήρε «διπλό» απέναντι στην ΑΓΕΧ με 64-79 και πλέον είναι μόνος του στην τρίτη θέση με ρεκόρ 17-8 σε 25 αγώνες.
Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Εύβοιας υποχώρησε στο 14-10 σε 24 αγώνες στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα των Νοτίων Προαστίων υπερκάλυψε και την εις βάρος της διαφορά των οκτώ πόντων από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου (89-97).
Διαιτητές: Ζακεστίδης, Σπυρόπουλος, Καραπαπάς
Δεκάλεπτα: 15-21, 35-38, 45-55, 64-79
ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 12 (1), Παπαρέγκας 10 (2), Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός, Μιχαήλ 2, Νέσης 2, Μητσιμπόνας 2, Λουφίλ 7, Κανονίδης 14 (2), Σάμαρτζικ 7, Ζερβός 2.
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 20 (3), Μιλεντίγεβιτς 12 (2), Κόης 8 (2), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης 7 (1), Μπέλη 9, Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος 11, Καραγεωργίου 7 (1), Τσαβάκος.
Κατάταξη
- Δόξα Λευκάδας 20-4
- Vikos Φalcons 18-6
- Πρωτέας Βούλας 17-8
- ΝΕ Μεγαρίδος 16-8
- Παπάγου 15-10
- Λαύριο 14-11
- ΑΓΕΧ 14-10
- Ψυχικό 13-11
- Κόροιβος 12-12
- Πανερυθραϊκός 11-13
- Δάφνη 9-15
- Μαχητές Πειραματικό 8-16
- Σοφάδες 7-17
- Νίκη Βόλου 5-19
- Αιγάλεω 3-22
- Τρίκαλα -
Αποτελέσματα-26η αγωνιστική
Σάββατο 14 Μαρτίου
- Σοφάδες-Αιγάλεω 101-69
- Δόξα Λευκάδας-Νίκη Βόλου 64-53
- Ψυχικό-Πανερυθραϊκός 91-72
- Δάφνη-Λαύριο 87-110
- ΝΕ Μεγαρίδος-Παπάγου 81-74
- Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό 91-78
Δευτέρα 16 Μαρτίου
- ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας 64-79
Ρεπό: Vikos Φalcons
Η επόμενη αγωνιστική (27η, 18/3)
Τετάρτη 18 Μαρτίου
- 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Λαύριο-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Δάφνη (ERT Sports)
- 17:00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας YouTube HellenicBF)
Πέμπτη 19 Μαρτίου
- 17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
Ρεπό: Πρωτεας Βούλας
