Βίκος Ιωάννινων - Χαλκίδα 82-70: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή
Στο ματς που έκλεισε την 25η αγωνιστική της Elite League, ο Βίκος Ιωαννίνων πηρε τη νίκη κόντρα στη Χαλκίδα με 82-70. Σημαντικό και κομβικό το δεύτερο ημίχρονο για τους νικητές που πήγαν στο 18-6.
Για τους γηπεδούχους ο Τσούκας είχε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Κανονίδης είχε 15 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για την ΑΓΕΧ αυτή η ήττα είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο 14-9.
Κατάταξη
- Δόξα Λευκάδας 19-4
- Βίκος Ιωαννίνων 18-6
- Πρωτέας Βούλας 16-8
- Παπάγου 15-9
- ΑΓΕΧ 14-9
- Μεγαρίδα 15-8
- Λαύριο 13-11
- Ψυχικό 12-11
- Πανερυθραϊκός 11-12
- Κόροιβος 11-12
- Δάφνη 9-14
- Μαχητές Πειραματικό 8-15
- Σοφάδες 6-17
- Νίκη Βόλου 5-18
- Αιγάλεω 3-21
- Τρίκαλα -
H 25η αγωνιστική:
Σάββατο 7 Μαρτίου
Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες 83-88
Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος 80-93
Evertech Παπάγου-Δάφνη 76-61
Λαύριο Boderm-Ψυχικό 69-79
Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας 74-91
19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας 79-80
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ 82-70
Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Evertech Παπάγου-Δάφνη 76-61
Διαιτητές: Μηλαπίδης-Τεφτίκης-Ραπτογιάννης (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 17-10, 33-27, 58-48, 76-61
Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 10 (1), Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 22 (1), Μερμίγκης 11 (2), Δενδρινός, Μαλέλης 4, Σκούρτης, Ντιμανότσι 14, Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 4, Χουγκάζ 6, Μπαρμπαγιάννης
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 10 (3), Τζιβελέκας 3 (1), Τοπάλι 4, Καράμπουλας 9, Ετζιάκα 2, Κάρτραϊτ 13, Φιλιππάκος 16, Μουστόπουλος, Γιαννίκος 2, Ρεγκούτας, Έξαρχος 2
Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας 74-91
Διαιτητές: Καλογριάς-Ταρενίδης-Καλογερόπουλος (Αθανασόπουλος)
Δεκάλεπτα: 20-24, 38-44, 57-66, 74-91
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 13, Τζόνσον 28 (1), Παπαδόπουλος 7 (1), Μπαλόπουλος, Πρέκας, Φιλοξενίδης 4, Μαντίκος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 15 (2), Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 7
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου, Γκλάσπερ 28 (4), Λεμπέσης 6 (1), Ντέιβις 27 (6), Κοκορέλης 5, Πιλάβιος 4, Παρασκευόπουλος 4, Πετανίδης 8, Κάτζος 4, Αδαμόπουλος, Τάταρης 4
Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος 80-93
Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Μπον-Κονταξάκης (Παυλόπουλος)
Δεκάλεπτα: 23-29, 41-41, 62-60, 80-93
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 27 (4), Έλμορ 14, Μπαλός 14 (1), Λάμπρου, Δεμερούδης, Κουστένης 22 (4), Ντιπτσής 3 (1)
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 2, Δενδρινός 14 (2), Παπαγεωργίου 3 (1), Γκρέκας 13 (3), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 17 (2), Πόζογλου 16 (1), Καλιανιώτης 9 (1), Κολοφώτης, Ροζάκης 15, Πέργουλης 4
Λαύριο Boderm-Ψυχικό 69-79
Διαιτητές: Χριστινάκης-Ζιώγας-Παπαδόπουλος Χρ. (Νηγιάννης)
Δεκάλεπτα: 21-22, 35-39, 55-56, 69-79
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 7, Στασινός 6 (1), Σιγάλας 8 (1), Προίσκος 9 (3), Δήμος, Γεωργάς, Τόλιας 8, Καματερός 5 (1), Καλόγηρος 7 (1), Λεφιού 19 (3), Μουτάφης
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 15 (1), Μπουρνελές 3 (1), Ρος 3, Αντωνάκης 10 (2), Καρράς 15, Γουέλς 17 (3), Ζορμπάς, Δημάκος 16 (3), Θεοδώρου
Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες 83-88
Διαιτητές: Τσολάκος-Ρίζος-Λιαρομμάτης (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 20-22, 43-41, 66-63, 83-88
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15 (4), Μιλεντίγεβτς 10 (2), Ρις 17, Κουφόπουλος 2, Κόης 15, Δέλγας 3 (1), Πετανίδης 9 (3), Πεταλωτής, Μπέλη 4, Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 6 (2)
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 7, Μπόθγουελ 22 (1), Χατζής 2, Τουλούπης 5 (1), Χαντζής 8 (2), Καπετάκης 23 (4), Επαμεινώνδας, Ευσταθιάδης 8 (2), Μπουντούρης 3 (1), Σπρίντζιος 8
Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 79-80
Διαιτητές: Πιτσίλκας-Μαλαμάς-Πολάτογλου (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 24-16, 43-37, 59-66, 79-80
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 14, Δημητρακόπουλος 6, Νικολαΐδης 3 (1), Καμάρας 20 (4), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 21 (1), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος 4, Σταματογιάννης, Ιωαννίδης 11 (1)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 6 (1), Ρόμπινσον 27 (1), Άλεν 7 (1), Σαχπατζίδης 1, Χατζηνικόλας 10 (2), Σταυρακούκας 14 (1), Τσάμης 6, Φύτρος 9, Βισνιέφσκι
Η επόμενη αγωνιστική (26η, 14/3)
Σάββατο 14 Μαρτίου
17:00 Σοφάδες-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)
17:00 Ψυχικό-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
17:00 Δάφνη-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
17:00 Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 16 Μαρτίου
19:30 ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Vikos Φalcons
