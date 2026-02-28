Ο Θανάσης Γιαπλές είναι ο νέος προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Αλλαγή στον πάγκο της ομάδας των Ιωαννίνων. Προπονητής του Βίκου είναι ο Θανάσης Γιαπλές ο οποίος θα διαδεχθεί τον Μιχελάκο. Έμπειρος από την Elite League, αφού τις τελευταίες σεζόν, βρέθηκε στους πάγκους του Ηρακλή (2023-2024), των Τρικάλων (2024-2025) και του Κοροίβου Αμαλιάδας (2025-2026).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διακεκριμένο προπονητή, Θανάση Γιαπλέ, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας για τo υπόλοιπο της σεζόν 2025-26 στην Elite League.



Ο Θανάσης Γιαπλές αποτελεί έναν τεχνικό με μεγάλη διαδρομή στα σαλόνια της Greek Basketball League (Α1-GBL). Με πολυετή εμπειρία στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, έχει υπηρετήσει το άθλημα από θέσεις ευθύνης, έχοντας διατελέσει Head Coach σε ιστορικές ομάδες της Α1 όπως το Ρέθυμνο, τα Τρίκαλα και ο Ίκαρος , αλλά και Assistant Coach στο υψηλότερο επίπεδο.



Η θητεία του στην GBL σφραγίστηκε από την παρουσία του στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο αναδείχθηκε Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδος (2020-2021), έχοντας παράλληλα παραστάσεις από τα σαλόνια της Euroleague. Ηγήθηκε επίσης του ΑΓΟ Ρεθύμνου στην ιστορική πορεία προς την 4η θέση και τους ημιτελικούς της Α1.



Παράλληλα, η πρόσφατη εμπειρία του ως Head Coach στην Elite League με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης (2023-2024), τα Τρίκαλα (2024-2025) και τον Κόροιβο Αμαλιάδας (2025-2026), του επιτρέπει να γνωρίζει άριστα τις ιδιαιτερότητες του φετινού μας στόχου.



Σημαντικοί Σταθμοί & Διακρίσεις:



- Πολυετής εμπειρία στην GBL (Α1): Head Coach σε Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Ίκαρο και Assistant Coach σε Παναθηναϊκό, Προμηθέα Πατρών, Ήφαιστο Λήμνου και Ρέθυμνο.

- Πρωταθλητής & Κυπελλούχος Ελλάδος: Με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2020-2021

- Διεθνείς Τίτλοι: Πρωταθλητής QBL, Κυπελλούχος (Emir Cup) και Νικητής Αραβικού Πρωταθλήματος με την Al-Rayyan

- Ευρωπαϊκή Καταξίωση: Semi-Finalist του FIBA Europe Cup με την Bahcesehir BC (Τουρκία)

- Ανάδειξη Ταλέντων: Πρωταθλητής Ελλάδος (2000) με την ομάδα U18 της Χαλκίδας



Καλωσορίζουμε τον κόουτς Γιαπλέ στην πόλη μας και ευχόμαστε να πετύχουμε μαζί τους στόχους της ομάδας μας!