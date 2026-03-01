Βινίσιους: FIFA και IFAB ετοιμάζουν νέο κανονισμό κατά του ρατσισμού
Το άσχημο περιστατικό με τον Βινίσιους Τζούνιορ και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs του Champions League μεταξύ Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης, σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων και προκάλεσε πάμπολλες συζητήσεις.
Ο Αργεντίνος εξτρέμ φέρεται να επιτέθηκε ρατσιστικά στον Βραζιλιάνο, καλύπτοντας πάντως το στόμα του την ώρα που -μάλλον- τον αποκάλεσε «Μαϊμού», με την UEFA να τον τιμωρεί, στερόντας του τη συμμετοχή από τη ρεβάνς του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Πλέον όμως το πράγμα σοβαρεύει, καθώς σύμφωνα με την As, στη συνέλευση της IFAB που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, συμφωνήθηκε να απαγορευτεί στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν φανέλες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου του χεριού τους, για να καλύπτουν το στόμα τους όταν απευθύνονται σε έναν αντίπαλο.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη «πρωτοβουλία» θα εγκριθεί και επίσημα πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η τιμωρία πρόκειται να αφορά τον καταλογισμό κίτρινης κάρτας.
🚨🚨 𝗟’𝗜𝗙𝗔𝗕 𝗘𝗧 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗩𝗢𝗡𝗧 𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗟𝗔 "𝗟𝗢𝗜 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦" ! ✅
Elle prévoit 𝗱’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝘂𝘃𝗿𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝗯𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗼𝗿𝘀𝗾𝘂'𝗶𝗹𝘀 𝘀'𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝘂𝗻… pic.twitter.com/bCpwNOUIRH— Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2026
