Elite League: Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής
Έξι αναμετρήσεις είχε το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/02), για την 23η αγωνιστική της Elite League. Τα Μέγαρα πήραν σπουδαίο... διπλό επί του Βίκου με 77-86. Η Δόξα Λευκάδας παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, φτάνοντας τις 17 νίκες, αφού πέρασε από την έδρα του Παπάγου με 64-72.
Ο Πρωτέας είχε εύκολο απόγευμα κόντρα στη Δάφνη με 81-60 και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων, ενώ στο... θρίλερ του Λαυρίου, οι γηπεδούχοι επικράτησαν του Κοροίβου με 67-65.
Ο Πανερυθραϊκός... διέλυσε τη Νίκη Βόλου και έβαλε 114 πόντους και το Ψυχικό επέστρεψε στις νίκες μετά από πέντε σερί ήττες, επικρατώντας του Αιγάλεω.
Αναλυτικά η 23η αγωνιστική:
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος 77-86
- Πρωτέας Βούλας-Δάφνη 81-60
- Αιγάλεω-Ψυχικό 68-75
- Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 64-72
- Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-65
- Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου 114-71
- Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
- 16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Ρεπό: Σοφάδες
Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
Πρωτέας Βούλας-Δάφνη 81-60
Διαιτητές: Θεονάς-Αργυρούδης-Μπον (Νιγιάννης)
Δεκάλεπτα: 26-18, 47-33, 66-44, 81-60
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 17 (2), Μιλεντίγεβτς 8 (2), Ρις 10, Κουφόπουλος 5 (1), Κόης 15 (3), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 11 (3), Πεταλωτής, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 5, Καραγεωργίου
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 16 (4), Τζιβελέκας 3, Τοπάλι, Καράμπουλας 4, Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 5, Φιλιππάκος 18 (1), Γιαννίκος 12 (4), Έξαρχος 2
Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου 114-71
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Ρίζος-Λιαρομμάτης (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 34-18, 67-36, 92-59, 114-71
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 11, Σκόρδος 3, Δημητρακόπουλος, Νικολαΐδης 11 (1), Καμάρας 10 (2), Κωστόπουλος 18 (4), Σεντ Χίλερ 21 (2), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος 6, Σταματογιάννη 9 (1), Ιωαννίδης 25 (5), Σάββας
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 5 (1), Τζόνσον 15, Κοντοστάθης, Παπαδόπουλος, Πρέκας, Φιλοξενίδης 13 (2), Μαντίκος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 10, Μπακέας 5 (1), Νίκολης 10 (2), Τσουμάνης 13
Αιγάλεω-Ψυχικό 68-75
Διαιτητές: Κάρδαρης-Ραπτογιάννης-Γαραντζιώτης (Διμπινούδης)
Δεκάλεπτα: 22-22, 38-39, 51-61, 68-75
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 32 (4), Έλμορ 6, Χουχούμης 5 (1), Μπαλός 15 (2), Κουρτίδης 7, Κουστένης 3 (1), Ντιπτσής, Νικολαΐδης
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 3 (1), Παπαγιάννης 9, Χέντερσον 13 (1), Αντωνάκης 7 (1), Καρράς 14, Γουέλς 16 (4), Ζορμπάς 2, Δημάκος 8 (1), Θεοδώρου 3 (1)
Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-65
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Ευφραιμίδης-Καλογερόπουλος (Κυρτάτας)
Δεκάλεπτα: 17-17, 34-30, 47-47, 67-65
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 16, Σιγάλας 9 (3), Προίσκος 9 (3), Γεωργάς 2, Καματερός 5, Καλόγηρος 3, Λεφιού 20 (4), Μουτάφης 3 (1)
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου, Γκλάσπερ 23 (2), Ντέιβις 6, Πιλάβιος 4 (1), Παρασκευόπουλος 15 (3), Πετανίδης 6, Κάτζος, Τάταρης 11 (1)
Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος 77-86
Διαιτητές: Λόρτος-Δέλλας-Αθανασιάδης (Καραδήμας)
Δεκάλεπτα: 20-17, 43-41, 61-63, 77-86
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 11 (3), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον 33 (5), Γράβας 10, Διαμαντάκος 6, Καμπερίδης 4, Βασιλείου, Τσούκας 3 (1), Αρνόκουρος 5, Μαστρογιαννόπουλος 5 (1)
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 2, Δενδρινός 8 (2), Γκρέκας 10 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 14 (1), Πόζογλου 17 (3), Καλιανιώτης 24 (1), Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης 5
Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 64-72
Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Αγγελής-Ξυλάς (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 21-15, 36-42, 45-54, 64-72
Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 3, Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 17 (1), Μερμίγκης, Δενδρινός, Μαλέλης 6 (1), Ντιμανότσι 11, Ματσάγγος 7 (1), Καραμαλέγκος 15 (2), Χουγκάζ
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης, Ρόμπινσον 14 (1), Άλεν 13 (1), Σαχπατζίδης 5 (1), Χατζηνικόλας 14 (1), Σταυρακούκας 17, Τσάμης 3 (1), Φύτρος 6, Βισνιέφσκι
Η επόμενη αγωνιστική (24η, 28/2-2/3)
- Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
- 17:00 Δάφνη-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Σοφάδες-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Ψυχικό-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
- Δευτέρα 2 Μαρτίου
- 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Ρεπό: ΑΓΕΧ
