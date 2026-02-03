«Φταίει το GPS»: Οι εξηγήσεις του Ντένζελ Μπράιαντ που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου!

Ο μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας, Ντένζελ Μπράιαντ, μίλησε για την περιπέτειά του και τις δύο ημέρες που πέρασε στα κρατητήρια, όταν το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας, Ντένζελ Μπράιαντ, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/1) με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της παρακώλυσης συγκοινωνιών. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο 29χρονος βρέθηκε με το αυτοκίνητό του πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και διένυσε απόσταση περίπου 300 μέτρων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Μπράιντ έδωσε τις εξηγήσεις του για το πρωτοφανές περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του. «Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση» εξήγησε στην αρχική τοποθέτησή του.

«Με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου»

Σε ερώτηση για το αν κατάλαβε ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες είπε: «Κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Γι αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησα αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχα πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα. Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο, καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα».

Για το πώς ήταν οι δύο ημέρες που έμεινε στο κρατητήριο σημείωσε: «Ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες. Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω».