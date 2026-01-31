Εντυπωσιακή ήταν η 19η αγωνιστική της Elite League καθώς κρίθηκαν ματς στο τέλος, ενώ ο Μπράντφορντ του Αιγάλεω, μπορεί να ηττήθηκε, αλλά πρόσφερε μια μοναδική παράσταση!

Ο Πανερυθραϊκός κατάφερε να περάσει από το Αιγάλεω στο ματς της 19ης αγωνιστικής στην Elite League κερδίζοντας την ομώνυμη ομάδα ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 101-100 ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο Κρίστιαν Μπράντφορντ για λογαριασμό των γηπεδούχων.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος σκοράροντας 47 πόντους (!) με 9/12 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 17/18 βολές, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 39:46 λεπτά συμμετοχής. Παρόλα αυτά στο τέλος χαμογέλασε η ομάδα του Πανερυθραϊκού έχοντας τέσσερις παίκτες με 15+ πόντους και 12/27 τρίποντα.

Δραματικό ήταν και το παιχνίδι στον Παπάγου, όπου ο Ηλίας Καραμαλέγκος με καλάθι στα 8'' χάρισε τη νίκη στην ομάδα του απέναντι στο Λαύριο με 77-75. Στο μεταξύ η Χαλκίδα επέστρεψε στις νίκες με το 89-79 απέναντι στο Ψυχικό και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-7. Ίδιο ρεκόρ και για την Νεανική Εστία Μεγαρίδας με την τρίτη σερί νίκη της, 99-90 στην παράταση επί των Μαχητών Πειραματικό στα Πεύκα

Νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία για τις Σοφάδες καθώς επικράτησαν με 80-71 της Δάφνης, ενώ ο Πρωτέας Βούλας έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών ηττών με το 81-69 επί της Νίκης Βόλου.

Αναλυτικά η 19η αγωνιστική:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

ΑΓΕΧ-Ψυχικό 89-79

Διαιτητές: Τσαρούχα-Αγγελής-Λιόνας (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 16-24, 36-39, 67-55, 89-79

ΑΓΕΧ (Κουρής): Παπαρέγκας 8 (2), Μελισσαράτος 6 (1), Γερομιχαλός 18, Μιχαήλ 9 (3), Χάμιλτον 14, Παΐσιος 1, Νέσης, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 17 (4), Σταμούλης, Σάμαρτζιτς 16 (1), Ζερβός

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 4, Παπαγιάννης 11 (1), Κουκάς 8 (1), Μπουρνελές 10 (2), Χέντερσον 25 (3), Καρράς 12, Ζορμπάς 3, Δημάκος, Θεοδώρου 6

Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Αργυρούδης-Ουσταμπασίδης (Γερός)

Δεκάλεπτα: 23-30, 43-58, 67-76, 100-101

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 47 (4), Έλμορ 15, Χουχούμης 17 (3), Καράβολας, Μπαλός 3, Κουρτίδης 13, Κουστένης 5 (1), Ντιπτσής

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 15 (1), Σκόρδος, Δημητρακόπουλος 15 (1), Νικολαΐδης 19 (3), Καμάρας 8 (2), Σεντ Χίλερ 20, Δομπρογιάννης 8 (1), Σταματογιάννης 9 (3), Τσαφαράς 2, Ιωαννίδης 5 (1)

Σοφάδες-Δάφνη 80-71

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Πράττος-Αθανασιάδης (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 13-15, 33-31, 59-55, 80-71

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 4 (1), Μπόθγουελ 11 (1), Χατζής 10, Τουλούπης 2, Πασαγιάννης, Χαντζής 13 (1), Καπετάκης 25 (3), Επαμεινώνδας, Μπουντούρης 3 (1), Σπρίντζιος 6 (1), Καμπερίδης 6

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (3), Τζιβελέκας 5 (1), Τοπάλι 2, Καράμπουλας 5, Ετζιάκα 3, Κάρτραϊτ 6, Φιλιππάκος 27, Γιαννίκος, Έξαρχος 12 (2)

Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm 77-75

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Ζιώγας-Γαραντζιώτης (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 20-25, 38-38, 57-57, 77-75

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 6 (1), Μπιλάλης 3 (1), Άντερτον 9, Μερμίγκης 14 (2), Μαλέλης 7 (1), Ντιμανότσι 12, Ματσάγγος 15 (4), Καραμαλέγκος 7 (1), Χουγκάζ 4

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 14 (1), Σιγάλας 19 (3), Προίσκος, Δήμος, Δεϊμέζης, Γεωργάς, Τόλιας 8 (1), Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 2, Λεφιού 24 (1), Μουτάφης

Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69

Διαιτητές: Σκαλτσής-Ξυλάς-Παπαδόπουλος Νίκ. (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 15-20, 33-40, 56-53, 81-69

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 14 (2), Μιλεντίγεβιτς 12 (1), Ρις 9, Κουφόπουλος 8, Κόης 5 (1), Δέλγας 7 (1), Πετανίδης 2, Μπέλη 15, Καραγεωργίου 6, Βουλγαρόπουλος 3

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Τζόνσον 19 (1), Κοντοστάθης 2, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος, Φιλοξενίδης 13 (3), Μαντίκος 5 (1), Σπανόπουλος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 8, Μπακέας 5 (1), Νίκολης, Τσουμάνης 17

Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 (κ.α. 85-85)

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Ζαχαρής-Τούσης (Μοσχοτόγλου)

Δεκάλεπτα: 31-24, 52-47, 61-63, 85-85, 90-99 (πρτ.)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 3 (1), Κωνσταντινίδης 10 (3), Μπανκς 23 (4), Πουρλίδας 6 (1), Κατσαμούρης 15 (2), Καρπούζης 6 (1), Χαραλαμπίδης 15 (1), Καλαϊτζίδης 2, Ντούμπαρ 10

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6, Δενδρινός 19 (3), Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 14, Πόζογλου 9 (1), Καλιανιώτης 2, Κολοφώτης 4, Ροζάκης 18 (10), Πέργουλης 22 (3)

Η επόμενη αγωνιστική (20η, 7/2)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17:00 Δάφνη-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

18:00 Πανερυθραϊκός-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

17:30 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Vikos Φalcons (Ertsports)

Ρεπό: Ψυχικό