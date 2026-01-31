Elite League: Ματσάρες, νικητήρια σουτ και 47άρα από τον Μπράντφορντ!
Ο Πανερυθραϊκός κατάφερε να περάσει από το Αιγάλεω στο ματς της 19ης αγωνιστικής στην Elite League κερδίζοντας την ομώνυμη ομάδα ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 101-100 ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο Κρίστιαν Μπράντφορντ για λογαριασμό των γηπεδούχων.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος σκοράροντας 47 πόντους (!) με 9/12 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 17/18 βολές, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 39:46 λεπτά συμμετοχής. Παρόλα αυτά στο τέλος χαμογέλασε η ομάδα του Πανερυθραϊκού έχοντας τέσσερις παίκτες με 15+ πόντους και 12/27 τρίποντα.
Δραματικό ήταν και το παιχνίδι στον Παπάγου, όπου ο Ηλίας Καραμαλέγκος με καλάθι στα 8'' χάρισε τη νίκη στην ομάδα του απέναντι στο Λαύριο με 77-75. Στο μεταξύ η Χαλκίδα επέστρεψε στις νίκες με το 89-79 απέναντι στο Ψυχικό και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-7. Ίδιο ρεκόρ και για την Νεανική Εστία Μεγαρίδας με την τρίτη σερί νίκη της, 99-90 στην παράταση επί των Μαχητών Πειραματικό στα Πεύκα
Νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία για τις Σοφάδες καθώς επικράτησαν με 80-71 της Δάφνης, ενώ ο Πρωτέας Βούλας έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών ηττών με το 81-69 επί της Νίκης Βόλου.
Αναλυτικά η 19η αγωνιστική:
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
- Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 (κ.α. 85-85)
- Σοφάδες-Δάφνη 80-71
- ΑΓΕΧ-Ψυχικό 89-79
- Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69
- Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101
- Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm 77-75
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
- 18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
ΑΓΕΧ-Ψυχικό 89-79
Διαιτητές: Τσαρούχα-Αγγελής-Λιόνας (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 16-24, 36-39, 67-55, 89-79
ΑΓΕΧ (Κουρής): Παπαρέγκας 8 (2), Μελισσαράτος 6 (1), Γερομιχαλός 18, Μιχαήλ 9 (3), Χάμιλτον 14, Παΐσιος 1, Νέσης, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 17 (4), Σταμούλης, Σάμαρτζιτς 16 (1), Ζερβός
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 4, Παπαγιάννης 11 (1), Κουκάς 8 (1), Μπουρνελές 10 (2), Χέντερσον 25 (3), Καρράς 12, Ζορμπάς 3, Δημάκος, Θεοδώρου 6
Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Αργυρούδης-Ουσταμπασίδης (Γερός)
Δεκάλεπτα: 23-30, 43-58, 67-76, 100-101
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 47 (4), Έλμορ 15, Χουχούμης 17 (3), Καράβολας, Μπαλός 3, Κουρτίδης 13, Κουστένης 5 (1), Ντιπτσής
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 15 (1), Σκόρδος, Δημητρακόπουλος 15 (1), Νικολαΐδης 19 (3), Καμάρας 8 (2), Σεντ Χίλερ 20, Δομπρογιάννης 8 (1), Σταματογιάννης 9 (3), Τσαφαράς 2, Ιωαννίδης 5 (1)
Σοφάδες-Δάφνη 80-71
Διαιτητές: Συμεωνίδης-Πράττος-Αθανασιάδης (Τέγα)
Δεκάλεπτα: 13-15, 33-31, 59-55, 80-71
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 4 (1), Μπόθγουελ 11 (1), Χατζής 10, Τουλούπης 2, Πασαγιάννης, Χαντζής 13 (1), Καπετάκης 25 (3), Επαμεινώνδας, Μπουντούρης 3 (1), Σπρίντζιος 6 (1), Καμπερίδης 6
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (3), Τζιβελέκας 5 (1), Τοπάλι 2, Καράμπουλας 5, Ετζιάκα 3, Κάρτραϊτ 6, Φιλιππάκος 27, Γιαννίκος, Έξαρχος 12 (2)
Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm 77-75
Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Ζιώγας-Γαραντζιώτης (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 20-25, 38-38, 57-57, 77-75
Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 6 (1), Μπιλάλης 3 (1), Άντερτον 9, Μερμίγκης 14 (2), Μαλέλης 7 (1), Ντιμανότσι 12, Ματσάγγος 15 (4), Καραμαλέγκος 7 (1), Χουγκάζ 4
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 14 (1), Σιγάλας 19 (3), Προίσκος, Δήμος, Δεϊμέζης, Γεωργάς, Τόλιας 8 (1), Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 2, Λεφιού 24 (1), Μουτάφης
Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69
Διαιτητές: Σκαλτσής-Ξυλάς-Παπαδόπουλος Νίκ. (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 15-20, 33-40, 56-53, 81-69
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 14 (2), Μιλεντίγεβιτς 12 (1), Ρις 9, Κουφόπουλος 8, Κόης 5 (1), Δέλγας 7 (1), Πετανίδης 2, Μπέλη 15, Καραγεωργίου 6, Βουλγαρόπουλος 3
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Τζόνσον 19 (1), Κοντοστάθης 2, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος, Φιλοξενίδης 13 (3), Μαντίκος 5 (1), Σπανόπουλος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 8, Μπακέας 5 (1), Νίκολης, Τσουμάνης 17
Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 (κ.α. 85-85)
Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Ζαχαρής-Τούσης (Μοσχοτόγλου)
Δεκάλεπτα: 31-24, 52-47, 61-63, 85-85, 90-99 (πρτ.)
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 3 (1), Κωνσταντινίδης 10 (3), Μπανκς 23 (4), Πουρλίδας 6 (1), Κατσαμούρης 15 (2), Καρπούζης 6 (1), Χαραλαμπίδης 15 (1), Καλαϊτζίδης 2, Ντούμπαρ 10
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6, Δενδρινός 19 (3), Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 14, Πόζογλου 9 (1), Καλιανιώτης 2, Κολοφώτης 4, Ροζάκης 18 (10), Πέργουλης 22 (3)
Η επόμενη αγωνιστική (20η, 7/2)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
- 17:00 Δάφνη-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Νίκη Βόλου-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Λαύριο Boderm-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
- 17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
- 18:00 Πανερυθραϊκός-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου
- 17:30 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Vikos Φalcons (Ertsports)
Ρεπό: Ψυχικό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.