Πολύ όμορφη κίνηση από την ομάδα του Λαυρίου, καθώς αμέσως μετά τη νίκη επί του Βίκου ( 80- 77), οι παίκτες αφιέρωσαν τη νίκη στον Γιώργο Μακαρατζή, που υπέστη ρήξη χιαστού.

Το Λαύριο, επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με (80-77), σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε «θρίλερ» και έριξε την αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Elite League.

Ωστόσο, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο καταγράφηκε στο κλειστό της Λαυρεωτική πόλης. Πιο αναλυτικά, με τη λήξη του παιχνιδιού, παίκτες και σταφ από την ομάδα, κράτησαν μια φανέλα του Γιώργου Μακαρατζή, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και του αφιέρωσαν τη νίκη.

Ο διεθνής γκαρντ, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση και τη νίκη του Λαυρίου κόντρα των Σοφάδων, (80-67) και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λαυρίου:

«Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον Γιώργο μας! Και κάθε νίκη από εδώ και στο εξής θα είναι αφιερωμένη σε αυτόν! Όλη η οικογένεια του Λαυρίου Boderm είναι δίπλα του και τον στηρίζει στην προσπάθειά του για την επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους! Σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι μαζί του!»



