Λαύριο: Αφιέρωσαν τη νίκη κόντρα στον Βίκο, στον Γιώργο Μακαρατζή

Λαύριο: Αφιέρωσαν τη νίκη κόντρα στον Βίκο, στον Γιώργο Μακαρατζή

Newsroom
lavrio_bc

bet365

Πολύ όμορφη κίνηση από την ομάδα του Λαυρίου, καθώς αμέσως μετά τη νίκη επί του Βίκου ( 80- 77), οι παίκτες αφιέρωσαν τη νίκη στον Γιώργο Μακαρατζή, που υπέστη ρήξη χιαστού.

Το Λαύριο, επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με (80-77), σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε «θρίλερ» και έριξε την αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Elite League.

Ωστόσο, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο καταγράφηκε στο κλειστό της Λαυρεωτική πόλης. Πιο αναλυτικά, με τη λήξη του παιχνιδιού, παίκτες και σταφ από την ομάδα, κράτησαν μια φανέλα του Γιώργου Μακαρατζή, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και του αφιέρωσαν τη νίκη.

Ο διεθνής γκαρντ, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση και τη νίκη του Λαυρίου κόντρα των Σοφάδων, (80-67) και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λαυρίου:

«Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον Γιώργο μας! Και κάθε νίκη από εδώ και στο εξής θα είναι αφιερωμένη σε αυτόν! Όλη η οικογένεια του Λαυρίου Boderm είναι δίπλα του και τον στηρίζει στην προσπάθειά του για την επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους! Σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι μαζί του!»

 


@Photo credits: Facebook/Lavrio BC
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ - ELITE LEAGUE Τελευταία Νέα