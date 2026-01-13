Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, μέσω ανάρτησής του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ψήφισε τις ομάδες που πιστεύει πως θα βρεθούν στο Final Four της Αθήνας, βλέποντας «ντεζαβού», του Άμπου Ντάμπι.

Έπειτα από τους ψήφους των GM της EuroLeague, ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, έκανε και αυτός με τη σειρά του την πρόβλεψή του, για τις ομάδες που πρόκειται να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας.

O Παναθηναϊκός συγκέντρωσε το 95% των ψήφων από τους GM, και είναι πρώτος στη σχετική ψηφοφορία, ο παίκτης της Μονακό τον συμπεριέλαβε στη δική του πρόβλεψη.

Η Φενέρμπαχτσε που μάζεψε το 85% των GM, είναι η δεύτερη στη σειρά και την τετράδα κλείνουν η Μονακό και ο Ολυμπιακός.

Ο 32χρονος γκαρντ, στην ουσία διάλεξε τις ομάδες που βρέθηκαν και στο περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι, βλέποντας «ντεζαβού» και στο φετινό, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens».