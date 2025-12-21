Elite League: Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Κουστένης

bet365

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Elite League μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Με τέσσερα παιχνίδια έπεσε η αυλαία για την 14η αγωνιστική, αλλά και το 2025 στην Elite League.

Η ουραγός ομάδα του Αιγάλεω έκανε την έκπληξη περνώντας νικηφόρα από τα Ιωάννινα απέναντι στους πρωτοπόρους Vikos Φalcons με 77-74, καθώς ένα τρίποντο του Κουστένη και δύο βολές του Κουρτίδη έδωσαν στο τέλος το μεγάλο διπλό στο «Σίτι».

Ο Πρωτέας Βούλας μετά από δύο σερί ήττες επέστρεψε στις επιτυχίες με το ευρύ 86-56 απέναντι στους Μαχητές Πειραματικό.

Δείτε Επίσης

Elite League: Με... σπασμένα φρένα η Δάφνη
Δάφνη

Στις οκτώ νίκες στο πρωτάθλημα έφτασε η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 89-79, ενώ τέλος οι Σοφάδες επικράτησαν του Πανερυθραϊκού με 90-72 και πήραν πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65
Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87
ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72
ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79
Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56
Vikos Φalcons-Αιγάλεω 74-77

Ρεπό: Evertech Παπάγου

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56
Διαιτητές: Καλογριάς-Νάστος-Σιδερής (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 18-11, 30-32, 55-46, 86-56
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Φώτσης 2, Μιλεντίγεβιτς 9, Ρις 11, Κουφόπουλος 6, Κόης 14 (2), Δέλγας, Πετανίδης 16 (3), Πεταλωτής, Μπέλη 11 (1), Ταμβάκης 1, Καραγεωργίου 10 (2), Βουλγαρόπουλος 6
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 4, Μπανκς 15 (2), Πουρλίδας 2, Λαζάρου 2, Κατσαμούρης 5 (1), Νώτης 6, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 18, Κομνιανίδης

Vikos Φalcons-Αιγάλω 74-77
Διαιτητές: Ανστασιάδης Β.-Δέλλας-Παπαγερίδης (Μαρινέλης)
Δεκάλεπτα: 20-12, 38-35, 57-52, 74-77
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 6 (1), Άντερσον 8 (1), Γράβας 9, Διαμαντάκος 13, Καμπερίδης 12 (2), Βασιλείου 3 (1), Τσούκας 6 (1), Πάτρας 1, Μαστρογιαννόπουλος 11
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 23 (3), Έλμορ 2, Μαντίκος, Λόμπας, Κουρτίδης 24 (1), Κουστένης 13 (3), Δεϊμέζης 4, Ντιπτσής 11 (3)

ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79
Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Στρέμπας-Ραπτογιάννης (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 15-19, 37-38, 64-60, 89-79
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 4, Πανολίας, Δενδρινός 18 (2), Μπούσμπουρας 4 (1), Γκρέκας 18 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 22, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης 13, Πέργουλης 7
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 17, Κοντοστάθης, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 7 (1), Γιαννούτσος, Φιλοξενίδης 10 (2), Δήμος 5 (1), Σπυρόπουλος 9, Βλαχογιάννης 9 , Μπακέας 12 (2), Τσουμάνης 10

Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72
Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τσάνταλη-Τοπαλίδης (Βαρνάς)
Δεκάλεπτα: 34-27, 59-44, 81-55, 90-72
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 11 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 4, Πασαγιάννης 3, Χαντζής 15 (2), Επαμεινώνδας 11 (3), Ευσταθιάδης 10, Μπουντούρης 9 (3), Σπρίντζιος 5 (1), Καμπερίδης 16
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 5, Σκόρδος 4 (1), Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (2), Κωστόπουλος 4, Σεντ Χίλερ 21 (3), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος 3 (1), Παπαζώτος 2, Σταματογιάννης 5 (1), Τσαφαράς 4, Ιωαννίδης 3 (1)

Η βαθμολογία:

#ΟμάδαΒαθΑγΝ/ΗΜηδΔιαφ
1ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ241311-20198
2ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ231310-3072
3ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ231310-30104
4ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ22139-4049
5ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ21147-7040
6ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ20137-6076
7ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ19136-70-73
8ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ19127-5062
9ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ19136-70-19
10ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ19136-7025
11ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ18135-80-138
12ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ18126-6014
13ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ15123-90-75
14ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ15132-110-193
15ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ13121-110-142
16Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ000-000

Η επόμενη αγωνιστική (15η, 3-5/1)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες

17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ

17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ - ELITE LEAGUE Τελευταία Νέα