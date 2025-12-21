Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Elite League μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Με τέσσερα παιχνίδια έπεσε η αυλαία για την 14η αγωνιστική, αλλά και το 2025 στην Elite League.

Η ουραγός ομάδα του Αιγάλεω έκανε την έκπληξη περνώντας νικηφόρα από τα Ιωάννινα απέναντι στους πρωτοπόρους Vikos Φalcons με 77-74, καθώς ένα τρίποντο του Κουστένη και δύο βολές του Κουρτίδη έδωσαν στο τέλος το μεγάλο διπλό στο «Σίτι».

Ο Πρωτέας Βούλας μετά από δύο σερί ήττες επέστρεψε στις επιτυχίες με το ευρύ 86-56 απέναντι στους Μαχητές Πειραματικό.

Στις οκτώ νίκες στο πρωτάθλημα έφτασε η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 89-79, ενώ τέλος οι Σοφάδες επικράτησαν του Πανερυθραϊκού με 90-72 και πήραν πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65

Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87

ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72

ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79

Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56

Vikos Φalcons-Αιγάλεω 74-77

Ρεπό: Evertech Παπάγου

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56

Διαιτητές: Καλογριάς-Νάστος-Σιδερής (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 18-11, 30-32, 55-46, 86-56

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Φώτσης 2, Μιλεντίγεβιτς 9, Ρις 11, Κουφόπουλος 6, Κόης 14 (2), Δέλγας, Πετανίδης 16 (3), Πεταλωτής, Μπέλη 11 (1), Ταμβάκης 1, Καραγεωργίου 10 (2), Βουλγαρόπουλος 6

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 4, Μπανκς 15 (2), Πουρλίδας 2, Λαζάρου 2, Κατσαμούρης 5 (1), Νώτης 6, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 18, Κομνιανίδης

Vikos Φalcons-Αιγάλω 74-77

Διαιτητές: Ανστασιάδης Β.-Δέλλας-Παπαγερίδης (Μαρινέλης)

Δεκάλεπτα: 20-12, 38-35, 57-52, 74-77

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 6 (1), Άντερσον 8 (1), Γράβας 9, Διαμαντάκος 13, Καμπερίδης 12 (2), Βασιλείου 3 (1), Τσούκας 6 (1), Πάτρας 1, Μαστρογιαννόπουλος 11

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 23 (3), Έλμορ 2, Μαντίκος, Λόμπας, Κουρτίδης 24 (1), Κουστένης 13 (3), Δεϊμέζης 4, Ντιπτσής 11 (3)

ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79

Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Στρέμπας-Ραπτογιάννης (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 15-19, 37-38, 64-60, 89-79

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 4, Πανολίας, Δενδρινός 18 (2), Μπούσμπουρας 4 (1), Γκρέκας 18 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 22, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης 13, Πέργουλης 7

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 17, Κοντοστάθης, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 7 (1), Γιαννούτσος, Φιλοξενίδης 10 (2), Δήμος 5 (1), Σπυρόπουλος 9, Βλαχογιάννης 9 , Μπακέας 12 (2), Τσουμάνης 10

Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72

Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τσάνταλη-Τοπαλίδης (Βαρνάς)

Δεκάλεπτα: 34-27, 59-44, 81-55, 90-72

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 11 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 4, Πασαγιάννης 3, Χαντζής 15 (2), Επαμεινώνδας 11 (3), Ευσταθιάδης 10, Μπουντούρης 9 (3), Σπρίντζιος 5 (1), Καμπερίδης 16

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 5, Σκόρδος 4 (1), Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (2), Κωστόπουλος 4, Σεντ Χίλερ 21 (3), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος 3 (1), Παπαζώτος 2, Σταματογιάννης 5 (1), Τσαφαράς 4, Ιωαννίδης 3 (1)

Η βαθμολογία:

# Ομάδα Βαθ Αγ Ν/Η Μηδ Διαφ 1 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 13 11-2 0 198 2 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23 13 10-3 0 72 3 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 23 13 10-3 0 104 4 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 22 13 9-4 0 49 5 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ 21 14 7-7 0 40 6 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 13 7-6 0 76 7 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 19 13 6-7 0 -73 8 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 19 12 7-5 0 62 9 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 19 13 6-7 0 -19 10 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 19 13 6-7 0 25 11 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 18 13 5-8 0 -138 12 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 18 12 6-6 0 14 13 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 15 12 3-9 0 -75 14 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 15 13 2-11 0 -193 15 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 13 12 1-11 0 -142 16 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0-0 0 0

Η επόμενη αγωνιστική (15η, 3-5/1)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες

17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ

17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)