Την 5η νίκη της σε έξι ματς σημείωσε η Δάφνη καθώς επικράτησε του Κόροιβου Αμαλιάδας με 95-87 αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα.

Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η ομάδα της Δάφνης φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες με αποτέλεσμα να κερδίσει περισσότερο ακόμα έδαφος στην βαθμολογία.

Το ίδιο ισχύει και το Ψυχικό φτάνοντας με τη σειρά του τις τρεις σερί νίκες μετά τη νίκη επί της Δόξας Λευκάδας με 74-65. Τέλος, η Χαλκίδα επικράτησε εντός έδρας του Λαυρίου με 76-69 έχοντας επιστρέψει από το -8 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η 14η αγωνιστική περιλαμβάνει άλλα τέσσερα ματς τα οποία θα διεξαχθούν την Κυριακή 21/12: Σοφάδες-Πανερυθραϊκός, ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου, Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό και Vikos Φalcons-Αιγάλεω. Τζάμπολ σε όλα στις 17:00 και μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Αναλυτικά η 14η αγωνιστική:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65

Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87

ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό

17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω

Ρεπό: Evertech Παπάγου

Η επόμενη αγωνιστική (15η, 3-5/1)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες

17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ

17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες/Ήττες 1 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23 13 10-3 2 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 12 11-1 3 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 22 13 9-4 4 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 21 12 9-3 5 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE 21 14 7-7 6 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 13 7-6 7 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 19 13 6-7 8 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 19 12 7-5 9 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 19 13 6-7 10 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 19 13 6-7 11 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 18 12 6-6 12 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 17 12 5-7 13 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 15 12 3-9 14 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 13 12 1-11 15 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 13 12 1-11 16 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0-0

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν. (Κυρτάτας)

Δεκάλεπτα: 25-23, 40-42, 67-57, 95-87

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 24 (4), Τζιβελέκας 12, Τοπάλι 2, Καράμπουλας 9 (1), Ετζιάκα 2, Καλαντζής, Κάρτραϊτ 4, Φιλιππάκος 33 (3), Μουστόπουλος 9, Γιαννίκος, Πίτσικας, Ρεγκούτας

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Σμιθ 23 (4), Λεμπέσης 5, Κωνσταντινίδης 14 (3), Τάταρης 2, Πιλάβιος 7 (1), Παρασκευόπουλος 5 (1), Βάρνερ 16, Πετανίδης 5, Κάτζος 2, Καλιανιώτης 8.

Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Τσολάκος-Γαραντζιώτης (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 17-15, 37-29, 56-51, 74-65

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 6, Παπαγιάννης 7, Κουκάς 12 (3), Μπουρνελές 3 (1), Δήμου 3 (1), Αντωνάκης 7 (1), Καρράς, Γουέλς 18 (2), Ζορμπάς 12, Δημάκος 4, Θεοδώρου 2

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 2, Άλεν 11, Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης 6 (2), Σαχπατζίδης 11 (3), Χατζηνικόλας 4, Σταυρακούκας 21 (2), Φύτρος 10, Βισνιέφσκι

ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Ζαχαρής-Παζώλης (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 19-26, 32-39, 50-58, 76-69

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 13 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 9, Γερομιχαλός 18 (1), Μιχαήλ, Χάμιλτον 12, Νέσης, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 8 (2), Σάμαρτζιτς 13 (1)

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 12 (2), Σιγάλας 6 (1), Προίσκος 8 (2), Γεωργάς, Τόλιας 7 (1), Καματερός 9 (1), Καλόγηρος 3 (1), Ματαλιωτάκης 3 (1), Λεφιού 21 (2), Μουτάφης