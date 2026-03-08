O Φλικ στο πλευρό του Τόρες: «Αυτή τη στιγμή, έχει λιγότερη τύχη, του λείπει η αυτοπεποίθηση»

Ο Χάνσι Φλικ «στάθηκε» στο πλευρό του Φεράν Τόρες, μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο για το πρωτάθλημα.

Η Μπαρτσελόνα ταξίδεψε χθες (07/03) στη χώρα των Βάσκων για να αντιμετωπίσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο στα πλαίσια της 27ης αγωνιστικής της La Liga και αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να αποδράσει από τον «Σαν Μάμες», χάρη στο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στο 68'.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «Μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, συνεχάρη τους παίκτες του για αυτήν την σπουδαία νίκη, και παράλληλα στάθηκε στον Φεράν Τόρες και την δυσκολία του στο σκοράρισμα, επιμένοντας ότι η ομάδα τον στηρίζει για να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή του φόρμα.

«Τα σέντερ φορ, οι επιθετικοί με το νούμερο «9» στη πλάτη, κρίνονται από τα γκολ τους. (Ο Φεράν) Είναι σε καλή φόρμα, είναι γρήγορος και πάντα έχει ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή, έχει λιγότερη τύχη, του λείπει η αυτοπεποίθηση που είχε σε άλλους αγώνες και πρέπει να τον βοηθήσουμε σε αυτό».

«Για μένα, είναι σημαντικό να προσπαθείς στο γήπεδο, και εκείνος το έχει προσπαθήσει πολύ. Είναι γρήγορος στη λήψη αποφάσεων, αλλά...», πρόσθεσε ο Γερμανός τεχνικός

Πράγματι ο 26χρόνος επιθετικός περνάει μία περίοδο ανομβρίας το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν έχει σκοράρει στα τελευταία πέντε παιχνίδια της La Liga, ενώ το τελευταίο τέρμα το πέτυχε στην εκτός έδρας αναμέτρηση των Καταλανών με την Έλτσε (1-3) στις 31/01.