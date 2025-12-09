Ο Ναβάρ Έλμορ από το Αιγάλεω αναδείχθηκε MVP για την 11η αγωνιστική της Elite League, ενώ το βραβείο για τον Next Gen MVP πήγε στον συμπαίκτη του τον Ανδρέα Κουστένη.

Έπειτα το πέρας της 11ης αγωνιστικής της Elite League, δύο παίκτες από την ομάδα του Αιγαλέω, πήραν τον τίτλο του MVP και του Next Gen MVP αντίστοιχα.

Ο Ναβάρ Έλμορ ήταν ο πολυτιμότερος για την 11η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας.

Ο 27χρονος σέντερ, γέμισε τη στατιστική του, πετυχαίνοντας 14 πόντους (5/8 δίποντα, 4/5 βολές), 16 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 5 τάπες, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, στη νίκη της ομάδας του επί των Σοφάδων (83-73).

Στο ίδιο βραβείο για την κατηγορία των Κ23 ξεχώρισε άλλος ένας παίκτης από την ομάδα του Αιγάλεω.

Ο λόγος για τον Ανδρέα Κουστένη, ο οποίος πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση στην ίδια αναμέτρηση.

Ο 19χρονος πέτυχε 24 πόντους (1/2 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 4/4 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα και μάζεψε 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 36 λεπτά συμμετοχής.