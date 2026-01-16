Ζαραϊδώνης για Αιγάλεω: «Kαι απλήρωτος και στοχοποιημένος! Και κερατάς και δαρμένος!»

Ο Αριστοτέλης Ζαραϊδώνης στάθηκε στην κατάσταση στο Αιγάλεω, δείχνοντας πόσο τον έχει πληγώσει.

Μέσω επιστολής του στον ΠΣΑΚ, ο Αριστοτέλης Ζαραϊδώνης εξέφρασε την αγανάκτηση του για την αντιμετώπιση που έχει από την ομάδα του Αιγάλεω, η οποία αγωνίζεται στην Elite League.

Αναλυτικά η επιστολή

Μέσω της επιστολής μου στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-στριων, θέλω να εκφράσω την αγανάκτηση μου για την αντιμετώπιση που έχω από την ομάδα μπάσκετ του Αιγάλεω.

Δεν είμαι μόνον εγώ που έχω έντονα παράπονα, είναι και άλλοι παίκτες.

Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε οι περισσότεροι, οι οφειλές προς τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας από τη διοίκηση, είναι πάρα πολλές.

Δεν είναι εφετινό το φαινόμενο, κάτι αντίστοιχο γινόταν και πέρυσι και για κάποιους από εμάς, το πρόβλημα είναι βιοποριστικό.

Παρά το γεγονός πως ήμασταν απλήρωτοι, αγωνιζόμασταν κανονικά, σεβόμενοι τον σύλλογο και τον υπέροχο κόσμο.

Προσωπικά, ήμουν ο μόνος που είχα μείνει από πέρυσι, επιδεικνύοντας πίστη και καλή θέληση.

Παρότι ήμουν απλήρωτος, κι ενώ έχω ενημερώσει πως θα πρέπει να επικοινωνούν με τον εκπρόσωπο μου, έχω δεχθεί μηνύματα και τα οποία θα προσκομίσω αν χρειαστεί, πως θα εξοφλήσουν τα δεδουλευμένα μου και πως με απόφαση της διοίκησης, τίθεμαι εκτός ομάδας.

Παράλληλα, και χωρίς να έχω διαβάσει ή υπογράψει κάποιον εσωτερικό κανονισμό, ενημερώθηκα με μεγάλη έκπληξη, πως υπέπεσα σε πειθαρχικό παράπτωμα! Υποστήριξαν πως έχω υποκινήσει συμπαίκτες με σκοπό τη διάλυση της ομάδας!

Δηλαδή, και απλήρωτος και στοχοποιημένος! Και κερατάς και δαρμένος!

Οταν δηλαδή δεχόμουν μηνύματα παράκλησης να παίξω σε αγώνες και υποστήριζαν πως έχουν βρει χορηγούς, ήμουν καλός! Τώρα, που ζητάω τα δεδουλευμένα μου, υπέπεσα σε πειθαρχικό παράπτωμα!

Τα όρια νομίζω πως ξεπεράστηκαν, όλοι γνωρίζουν τι γίνεται σε αυτό το ιστορικό σωματείο και ευελπιστώ να πάρουμε σύντομα τα δεδουλευμένα μας.

Εύχομαι το Αιγάλεω να πλαισιώνεται στο μέλλον από ανθρώπους καθαρούς και οι οποίοι θα αγαπούν πραγματικά την ομάδα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΡΑΪΔΩΝΗΣ