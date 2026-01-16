Η διοίκηση της ομάδας του Αιγάλεω απάντησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης στους ισχυρισμούς του Αριστοτέλη Ζαραϊδώνη.

Ο Αριστοτέλης Ζαραϊδώνης μέσω επιστολής του στον ΠΣΑΚ, εξέφρασε την αγανάκτηση του για την αντιμετώπιση που έχει από την ομάδα του Αιγάλεω, η οποία αγωνίζεται στην Elite League, αναφερόμενος συγκεκριμένα σε οικονομικές οφειλές κάνοντας λόγο για βιοποριστικό ζήτημα.

Η διοίκηση της ομάδας έσπευσε να απαντήσει στη συγκεκριμένη τοποθέτηση και να μοιραστεί την δική της πλευρά μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Αναλυτικά

«Η Διοίκηση της ομάδας καλαθοσφαίρισης Αιγάλεω τοποθετείται δημόσια, καθώς δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητους τους ψευδείς, ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από τον πρώην αθλητή της ομάδας μας Ζαραΐδώνη Αριστοτέλη

Ξεκαθαρίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η αποχώρησή του δεν σχετίζεται ούτε με οικονομικές διεκδικήσεις ούτε με προσωπικές του επιλογές, αλλά αποτελεί αποκλειστική απόφαση της Διοίκησης, έπειτα από σειρά σοβαρών και τεκμηριωμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Συγκεκριμένα:

• Ο εν λόγω αθλητής αρνήθηκε να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας σε επίσημο αγώνα στα Ιωάννινα , επικαλούμενος λόγους υγείας. Όταν του ζητήθηκε, όπως προβλέπεται, να εξεταστεί από τον ιατρό της ομάδας, αρνήθηκε!

Στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι κατά την ημέρα του αγώνα βρισκόταν σε προσωπικό ταξίδι, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση επαγγελματικής υποχρέωσης.

• Απουσίαζε κατ’ επανάληψη από προπονήσεις, επικαλούμενος προσωπικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και καθυστερήσεις πληρωμών (15 Ημερών), χωρίς την απαραίτητη άδεια ή συνεννόηση, επιδεικνύοντας παντελή έλλειψη επαγγελματισμού.

• Μετά από σημαντική νίκη της ομάδας μας απέναντι στον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, η Διοίκηση προχώρησε σε ομαδικό πριμ προς τους αθλητές που συμμετείχαν και ήταν παρόντες.

Ο συγκεκριμένος αθλητής, λόγω της αδικαιολόγητης απουσίας του, δεν συμπεριλήφθηκε, γεγονός που προκάλεσε αδικαιολόγητη και δυσανάλογη αντίδραση, επιβεβαιώνοντας τη συνολική του στάση.

Επιπλέον, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε ακόμη μία σοβαρή ανακρίβεια:

Ο συγκεκριμένος αθλητής είναι ο μοναδικός που, με την ανάληψη της ομάδας από τη νέα Διοίκηση, έλαβε περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλον αθλητή του ρόστερ, γεγονός που καταρρίπτει πλήρως το αφήγημα του

Ακόμη, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η επίκληση δήθεν «βιοποριστικών ζητημάτων». Κατά τη διάρκεια των δύο ετών παρουσίας του στην ομάδα, ο αθλητής αμείφθηκε με τρόπο που του επέτρεψε όχι μόνο να αγωνιστεί απρόσκοπτα χωρίς βιοποριστικά ζήτημα , αλλά και να αναπτύξει παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες-επενδύσεις , γεγονός που καθιστά τους σχετικούς ισχυρισμούς τουλάχιστον παραπλανητικούς.

Σε αυτό το σημείο, ξεκαθαρίζουμε και το εξής:

Το Αιγάλεω αγωνίζεται σε επίπεδο που απαιτεί καθημερινή παρουσία, επαγγελματική συνέπεια και απόλυτη διαθεσιμότητα. Όσοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες, όπως ακριβώς συνέβη με τη νεα του επιλογή ομάδας που επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του ο συγκεκριμένος αθλητής.

Η Διοίκηση δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διαστρεβλώνει την αλήθεια, να προσβάλλει έναν σύλλογο με ιστορία και να επιχειρεί να καλύψει έλλειψη επαγγελματισμού μέσω ψευδών και υπαινιγμών.

Η αλήθεια είναι συγκεκριμένη και απολύτως καταγεγραμμένη.

Ο σεβασμός και ο επαγγελματισμός δεν είναι διαπραγματεύσιμοι.

Η Διοίκηση».