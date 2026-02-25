Μπόντο/Γκλιμτ: Αποθέωση για τον προπονητή, Κγέτιλ Κνούτσεν
Χόβντινγκ, Φιλινγκσντάλεν, Ασάνε. Και μερικά χρόνια στις ακαδημίες της Μπραν. Αυτά έγραφε το βιογραφικό του Κγέτιλ Κνούτσεν όταν σε ηλικία 49 ετών το 2017, αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση της Μπόντο/Γκλιμτ και να γίνει βοηθός του Άασμουντ Μπιόρκαν. Έναν χρόνο μετά, ο τελευταίος άλλαξε πόστο και κάπου εκεί, ο Κνούτσεν βρέθηκε να προπονεί ομάδα της Eliteserien - έστω και νεοφώτιστη.
Fast forward οκτώ χρόνια μετά, και ο Νορβηγός κόουτς έχει πετύχει πράγματα που μάλλον δεν θα μπορούσε να τα φανταστεί ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Μετά την ενδέκατη θέση της πρώτης σεζόν, η Μπόντο είναι ανελλιπώς στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα και καταγράφοντας ανελλιπώς τρομερά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Προημιτελικά Conference League το 2022, ημιτελικά Europa League το 2025, φάση των «16» Champions League φέτος, με άπαντες να βγάζουν το καπέλο στον άσημο προπονητή που έφτιαξε έναν... φονέα γιγάντων από το τίποτα.
«Ο Κγέτιλ Κνούτσεν παίζει Football Manager στην πραγματική ζωή» ένα από τα πιο χιουμοριστικά και συνάμα εύστοχα σχόλια που μπορεί να βρει κανείς στα social media για τον πρωτομάστορα των επιτυχιών της Μπόντο/Γκλιμτ, που εμφανίζεται συνεπέστατη σε ραντεβού που δεν την περίμενε κανείς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα...
Shoutout to Kjetil Knutsen who’s doing a FM save irl.— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) February 24, 2026
Started as a coach at a 5th tier club. Worked to the top.
Led Bodø/Glimt to their 1st league title.
Won Coach of the Year 3 years in a row.
Led them to the semis of the Europa League and now this incredible UCL run 👏 pic.twitter.com/33qLlOYjRK
