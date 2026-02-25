Υπήρχαν στιγμές στο Λεβερκούζεν - όπου ο κόσμος αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών - όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν την ενόχλησή τους για τον Άγγλο ρέφερι.

Το κλίμα στον Ολυμπιακό ως προς το κομμάτι της διαιτησίας δεν ήταν ιδανικό από το παιχνίδι του Φαλήρου με την Λεβερκούζεν (0-2) και φάσεις όπως το πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ποντένσε, που έπρεπε να δοθεί κόκκινη στον αντίπαλό του, τον Γκαρσία. Οπότε υπήρξε και σχετική συνεχεια.

Τώρα σε σχέση με το παιχνίδι - ρεβάνς της Γερμανίας υπήρξε μία ερυθρόλευκη ενόχληση και για τον Όλιβερ, τον Άγγλο ρέφερι, αλλά κυρίως γενικά για τις επιλογές του αρχιδιαιτητή, Ρομπέρτο Ροσέτι σε αυτούς τους 2 αγώνες με την Λεβερκούζεν.

Για τον αγώνα αυτόν - όπου οι παίκτες των Πειραιωτών στην διάρκειά του έδειξαν την ενόχλησή τους για αποφάσεις του Όλιβερ - υπήρχε μία σειρά από φάσεις που αφορούσαν φάουλ, κάρτες και όχι μόνο, όπως για παράδειγμα στο 37' στο σπρώξιμο του Ταμπσόμπα στον Ζέλσον, στο 62' για κράτημα πάνω στον Ταρέμι αλλά και για δύο περιπτώσεις μέσα στην περιοχή της Λεβερκούζεν, εκ των οποίων η μία με πτώση του Γκαρθία.

Κατά τα άλλα πάντως υπήρξε ξεκάθαρα η αναγνώριση του κόσμου προς τον Ολυμπιακό και τους παίκτες του για την προσπάθειά τους κόντρα στην Λεβερκούζεν. Οι ίδιοι οι παίκτες των Ερυθρόλευκων δήλωσαν περήφανοι για την προσπάθειά τους και τώρα βέβαια υπάρχει ο στόχος της κατάκτησης του Πρωταθλήματος. Εξάλλου όπως έχουμε καταγράψει ξανά ο Ολυμπιακός πέτυχε τον βασικό του ευρωπαϊκό στόχο με την πρόκρισή του στα play offs του Champions League.