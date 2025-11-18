Ο Κουίνσι Άντερσον αναδείχθηκε ο MVP της 8ης αγωνιστικής της Elite League, με 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η 8η αγωνιστικής της Elite League, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) με τη νίκη του Βίκου επί της Μεγαρίδας (97-93), με τον Κουίνσι Άντερσον να αναδεικνύεται MVP της αγωνιστικής αφού συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο 26χρονος γκαρντ του Βίκου, πέτυχε 29 πόντους (7/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 6/7 βολές), 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στην κατηγορία MVP Next Gen, ξεχώρισε ο Απόστολος Νικολαίδης, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου κάτω των 23. Ο 19χρονος γκανρτ στη νίκη του Πανερυθραϊκού κόντρα στη Νίκη Βόλου (83-90), πέτυχε 11 πόντους (2/6 δίποντα, 2/6 τρπίποντα, 1/1 βολή), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 5 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.