Η ΑΕΚ έκανε το 3-0 κόντρα στη Σιντ Τρούιντεν με γκολ του Γιόβιτς που προήλθε από μπαλιά του Μάγερ και ασίστ του Ρότα.

Η ΑΕΚ στο καλύτερο της ημίχρονο στα έξι φιλικά της επί ολλανδικού εδάφους πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με τη Σιντ Τρούιντεν, έχοντας προβάδισμα τριών γκολ!

Ο Σταύρος Πήλιος σκόραρε δις για τους Πρωταθλητές Ελλάδας και το τρίτο γκολ του Δικεφάλου, προήλθε από τα δεξιά, με τελικό αποδέκτη τον Λούκα Γιόβιτς.

Στο 41ο λεπτό ο Μάγερ έβγαλε υπέροχη βαθιά μπαλιά προς τον Ρότα, ο διεθνής μπακ γύρισε την μπάλα, ο Σέρβος σταρ με μαγικό άγγιγμα απέφυγε τον αντίπαλο του και πλάσαρε για το 3-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το γκολ του Γιόβιτς για το 3-0:

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