Elite League: Συνέχισε το αήττητο στην παράταση ο Πρωτέας, πήρε το «θρίλερ» η Δόξα στα Ιωάννινα
- Αναλυτικά η 5η αγωνιστική (5η, 29-30/10
- Βαθμολογία
- Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
- Η επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11)
Η πέμπτη αγωνιστική της Elite League ολοκληρώθηκε, με το πρόγραμμα της Πέμπτης (30/10) να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Στη Βούλα, ο Πρωτέας υποδέχθηκε τον Κόροιβο Αμαλιάδας.
Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα όμορφο παιχνίδι, του οποίου η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 72-72. Στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι πήραν το «πάνω χέρι» και έφτασαν στη νίκη με 81-76. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα των νοτίων προαστίων συνέχισε να είναι αήττητη, όντας πλέον στο 5-0.
Στα Ιωάννινα, η Δόξα Λευκάδας μπήκε δυνατά. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 41-27, ωστόσο στη συνέχεια το σύνολο του Μιχάλη Μιχελάκου μπόρεσε να βρει τα πατήματά του. Το τέλος του αγώνα ήταν «θρίλερ», με τον Βίκο να κάνει μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή. Η ομάδα της Λευκάδας ωστόσο μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 74-71.
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
- Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92
- Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107
- ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85
- Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90
- Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο 85-84
- Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
- Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)
- Βίκος - Δόξα Λευκάδας 71-74
- Πρωτέας Βούλας 5-0
- ΝΕ Μεγαρίδος 4-1
- Δόξα Λευκάδας 4-1
- Ψυχικό 4-1
- Βίκος Ιωαννίνων 4-1
- Παπάγου 3-2
- Πανερυθραϊκός 3-2
- Μαχητές 3-2
- Κόροιβος 3-2
- Νίκη Βόλου 3-2
- Ψαλκίδα 2-3
- Λαύριο 1-4
- Δάφνη 1-4
- Σοφάδες 0-6
- Αιγάλεω 0-5
- Τρίκαλα 0-5
Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)
Διαιτητές: Λιότσιος-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος)
Δεκάλεπτα: 18-18, 38-32, 54-53, 72-72, 81-76 (πρτ.)
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 14 (1), Μιλεντίγεβιτς 19 (4), Ρις 13, Κόης 14 (1), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 12, Βουλγαρόπουλος 4
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 3, Λεμπέσης 2, Σλέιτερ 29 (4), Κωνσταντινίδης 5 (1), Πιλάβιος 6, Παρασκευόπουλος 12 (2), Βάρνερ 14 (1), Καλιανιώτης 5
Βίκος-Δόξα Λευκάδας 71-74
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Λόρτος-Κανελλίδης (Μαρινέλης)
Δεκάλεπτα: 19-16, 27-41, 50-60, 71-74
Βίκος (Μιχελάκος): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής 2, Γεωργίου, Άντερσον 11 (1), Γράβας 11 (3), Διαμαντάκος 4, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 22 (3)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (2), Ρόμπινσον 10 (2), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 5 (1), Σταυρακούκας 15 (3), Χαντζής 10 (1), Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 2
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
- 17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό
- 17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- 17:00 Νίκη Βόλου-Παπάγου
- 17:00 Ψυχικό-Βίκος
- 17:00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
- 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
