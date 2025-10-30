Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική της Elite League. Ο Πρωτέας Βούλας έφτασε στις 5 νίκες ενώ η Δόξα Λευκάδας πέρασε νικηφόρα από τα Ιωάννινα.

Η πέμπτη αγωνιστική της Elite League ολοκληρώθηκε, με το πρόγραμμα της Πέμπτης (30/10) να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Στη Βούλα, ο Πρωτέας υποδέχθηκε τον Κόροιβο Αμαλιάδας.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα όμορφο παιχνίδι, του οποίου η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 72-72. Στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι πήραν το «πάνω χέρι» και έφτασαν στη νίκη με 81-76. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα των νοτίων προαστίων συνέχισε να είναι αήττητη, όντας πλέον στο 5-0.

Στα Ιωάννινα, η Δόξα Λευκάδας μπήκε δυνατά. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 41-27, ωστόσο στη συνέχεια το σύνολο του Μιχάλη Μιχελάκου μπόρεσε να βρει τα πατήματά του. Το τέλος του αγώνα ήταν «θρίλερ», με τον Βίκο να κάνει μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή. Η ομάδα της Λευκάδας ωστόσο μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 74-71.

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική (5η, 29-30/10

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92

Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107

ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85

Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90

Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο 85-84

Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)

Βίκος - Δόξα Λευκάδας 71-74

Βαθμολογία

Πρωτέας Βούλας 5-0 ΝΕ Μεγαρίδος 4-1 Δόξα Λευκάδας 4-1 Ψυχικό 4-1 Βίκος Ιωαννίνων 4-1 Παπάγου 3-2 Πανερυθραϊκός 3-2 Μαχητές 3-2 Κόροιβος 3-2 Νίκη Βόλου 3-2 Ψαλκίδα 2-3 Λαύριο 1-4 Δάφνη 1-4 Σοφάδες 0-6 Αιγάλεω 0-5 Τρίκαλα 0-5

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)

Διαιτητές: Λιότσιος-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 18-18, 38-32, 54-53, 72-72, 81-76 (πρτ.)

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 14 (1), Μιλεντίγεβιτς 19 (4), Ρις 13, Κόης 14 (1), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 12, Βουλγαρόπουλος 4

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 3, Λεμπέσης 2, Σλέιτερ 29 (4), Κωνσταντινίδης 5 (1), Πιλάβιος 6, Παρασκευόπουλος 12 (2), Βάρνερ 14 (1), Καλιανιώτης 5

Βίκος-Δόξα Λευκάδας 71-74

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Λόρτος-Κανελλίδης (Μαρινέλης)

Δεκάλεπτα: 19-16, 27-41, 50-60, 71-74

Βίκος (Μιχελάκος): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής 2, Γεωργίου, Άντερσον 11 (1), Γράβας 11 (3), Διαμαντάκος 4, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 22 (3)

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (2), Ρόμπινσον 10 (2), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 5 (1), Σταυρακούκας 15 (3), Χαντζής 10 (1), Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 2

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό

17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket

17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:00 Νίκη Βόλου-Παπάγου

17:00 Ψυχικό-Βίκος

17:00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου