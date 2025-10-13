Η Νίκη Βόλου έκανε το 2/2 στην Elite League, επικρατώντας των Τρικάλων με 90-73, στο ματς που έριξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής.

Οι νεοφώτιστοι άνοιξαν τη διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο, μόλις τα Τρίκαλα μείωσαν σε 70-67, πανηγυρίζοντας έτσι μία άνετη νίκη, με τον Τάιλερ Τζόνσον να είναι ο πρώτος σκόρερ, έχοντας 28 πόντους.

Για τους φιλοξενούμενος, ο Ντεβόν Ουάσινγκτον ήταν αυτός που οδήγησε το σκοράρισμα με 20 πόντους.

Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket 90-73

Διαιτητές: Λόρτος-Ντόγκας-Αγραφιώτης Β. (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 23-18, 35-32, 59-51, 90-73

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 17 (2), Τζόνσον 28 (3), Παπαδόπουλος, Φιλοξενίδης 3, Δήμος 14, Καραγεωργίου 9 (3), Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 15

Τρίκαλα Basket (Καμπούρης): Μπλάκσερ 5 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 3, Τσαφαράς 7 (1), Κοκορέλης 6, Γουάσινγκτον 20 (1), Κολσούζογλου 15, Μπαλός 6, Πηλίτσης 11 (3), Γαρέζος

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74

Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας 78-77

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες 63-55

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60

Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons Ιωαννίνων 78-79

Λαύριο-Πρωτέας Βούλας 84-99

Evertech Παπάγου-Αιγάλεω 85-80

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10)

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 Αιγάλεω-Λαύριο

17:00 Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου

17:00 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Σοφάδες-Ψυχικό

17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Evertech ΑΣ Παπάγου

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός

