Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket 90-73¨Έκαναν το 2/2 οι νεοφώτιστοι!
Τη δεύτερη νίκη της στην Elite League πανηγύρισε η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε των Τρικάλων με 90-73, σε παιχνίδι που ολοκλήρωσε τη 2η αγωνιστική.
Οι νεοφώτιστοι άνοιξαν τη διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο, μόλις τα Τρίκαλα μείωσαν σε 70-67, πανηγυρίζοντας έτσι μία άνετη νίκη, με τον Τάιλερ Τζόνσον να είναι ο πρώτος σκόρερ, έχοντας 28 πόντους.
Για τους φιλοξενούμενος, ο Ντεβόν Ουάσινγκτον ήταν αυτός που οδήγησε το σκοράρισμα με 20 πόντους.
Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket 90-73
Διαιτητές: Λόρτος-Ντόγκας-Αγραφιώτης Β. (Τέγα)
Δεκάλεπτα: 23-18, 35-32, 59-51, 90-73
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 17 (2), Τζόνσον 28 (3), Παπαδόπουλος, Φιλοξενίδης 3, Δήμος 14, Καραγεωργίου 9 (3), Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 15
Τρίκαλα Basket (Καμπούρης): Μπλάκσερ 5 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 3, Τσαφαράς 7 (1), Κοκορέλης 6, Γουάσινγκτον 20 (1), Κολσούζογλου 15, Μπαλός 6, Πηλίτσης 11 (3), Γαρέζος
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
- Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74
- Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας 78-77
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες 63-55
- Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60
- Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons Ιωαννίνων 78-79
- Λαύριο-Πρωτέας Βούλας 84-99
- Evertech Παπάγου-Αιγάλεω 85-80
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
- Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket 90-73
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10)
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- 17:00 Αιγάλεω-Λαύριο
- 17:00 Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου
- 17:00 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας
- 17:00 Σοφάδες-Ψυχικό
- 17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη
- 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Evertech ΑΣ Παπάγου
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
- 18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός
Η κατάταξη
- Πρωτέας Βούλας 2-0
- Βίκος Ιωαννίνων 2-0
- Νίκη Βόλου 2-0
- Κόροιβος 2-0
- Ψυχικό 2-0
- ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό 2-0
- ΝΕ Μεγαρίδας 1-1
- Δόξα Λευκάδας 1-1
- Πανερυθραϊκός 1-1
- ΑΣ Παπάγου 1-1
- Αιγάλεω 0-2
- ΑΟ Δάφνης 0-2
- ΑΓΕ Χαλκίδας 0-2
- ΓΣ Σοφάδων 0-2
- Λαύριο 0-2
- Τρίκαλα 0-2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.