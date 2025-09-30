Ο Τάι Μπρούερ, λίγες ώρες προτού τεθεί αντίπαλος του Πανιωνίου στο EuroCup, επισκέφθηκε τις ακαδημίες του Πανερυθραϊκού, εκεί όπου έπαιξε στο δεύτερο μισό του 2023-24.

Το απόγευμα της Τετάρτης (1/10, 19:30) στο κλειστό της Γλυφάδας, ο Πανιώνιος θα αρχίσει το δικό του «ευρωπαϊκό» ταξίδι στο EuroCup, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέμνιτζ.

Στο ρόστερ της γερμανικής ομάδας βρίσκεται μεταξύ άλλων ένας παίκτης που στο παρελθόν έχει περάσει από τα ελληνικά παρκέ. Συγκεκριμένα ο Τάι Μπρούερ που στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023-24, φόρεσε τη φανέλα του Πανερυθραϊκού.

Ο ίδιος φαίνεται ότι δεν ξέχασε τη θητεία του στην Elite League και το βράδυ της Δευτέρας (29/9) βρέθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ενας… παλιός μας γνώριμος, που έγραψε τη δική του ιστορία στο σύλλογο κι έμεινε στις καρδιές μας, όπως κι εμείς στη δική του, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στο Κλειστό «Στέλιος Καλαϊτζής», ερχόμενος να προπονηθεί για μια ακόμη φορά στο μέρος, όπου μεγαλούργησε και ξεκίνησε τα πιο αποφασιστικά του «βήματα», για τη σπουδαία καριέρα, που ακολουθεί αυτή τη στιγμή.

Ο Τάι Μπρούερ βρίσκεται στην Ελλάδα εν όψει της πρεμιέρας του Eurocup, όπου η ομάδα του, οι Τσέμνιτζ Νάινερς, αντιμετωπίζουν στη Γλυφάδα τον Πανιώνιο (1/10, 19:30) και δεν ξέχασε ποτέ τον Πανερυθραϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024 και κατάφερε, μετά τη θητεία του αυτή στην Νέα Ερυθραία, να «εκτοξεύσει» την καριέρα του, αγωνιζόμενος πια μόνιμα στη γερμανική Bundesliga, πρώτα με τη Μιτελντόϊτσερ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας το 2025 και ύστερα με τους Τσέμνιτζ Νάινερς, που την προηγούμενη χρονιά πήραν την τέταρτη θέση στην Bundesliga, κερδίζοντας μια θέση στο Eurocup της νέας σεζόν.

Ο Τάι θα έχει τη δική του ευκαιρία, λοιπόν, έχοντας κάνει την αρχή στην Νέα Ερυθραία για αυτή την «απογείωση» της καριέρας του, να παρουσιάσει τις ικανότητές του σε πολύ υψηλό επίπεδο, με τον ίδιο να μην ξεχνά όσα πέτυχε στο Κλειστό «Στέλιος Καλαϊτζής», όπου πραγματοποίησε ατομική προπόνηση και, ύστερα, πρόσφερε μια υπέροχη έκπληξη στους αθλητές των τμημάτων U18 Reds και U16 Reds, στους οποίους μίλησε για το πώς έφτασε από την Elite League στο Eurocup μέσω του Πανερυθραϊκού, εξηγώντας μερικά από τα μυστικά για μια επιτυχημένη πορεία, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τον οργανισμό, που λάτρεψε και δεν ξέχασε ποτέ, εξακολουθώντας να βρίσκεται στις καρδιές των ανθρώπων του, «χτίζοντας» μια πραγματική σχέση αγάπης και αλληλοεκτίμησης.

Ευχαριστούμε πολύ τον Τάι που βρέθηκε κοντά μας για άλλη μια φορά! Θα είναι για πάντα ένας από εμάς!