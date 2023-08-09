Elite League: Το πρόγραμμα της σεζόν 2023-24
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν στην Elite League μέσω της κλήρωσης που διεξήχθη. Το τζάμπολ θα γίνει στις 7 Οκτώβρη με τον Πανιώνιο να παίζει με την Ελευθερούπολη και τη Μύκονο να υποδέχεται τον Ηρακλή.
Το πρόγραμμα
1η Αγωνιστική - 07/10/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
2η Αγωνιστική - 14/10/23
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
3η Αγωνιστική - 18/10/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
4η Αγωνιστική - 21/10/23
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
5η Αγωνιστική - 28/10/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
6η Αγωνιστική - 04/11/23
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
7η Αγωνιστική - 11/11/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
8η Αγωνιστική - 18/11/23
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
9η Αγωνιστική - 25/11/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
10η Αγωνιστική - 29/11/23
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
11η Αγωνιστική - 02/12/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
12η Αγωνιστική - 09/12/23
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
13η Αγωνιστική - 16/12/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
14η Αγωνιστική - 20/12/23
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
15η Αγωνιστική - 23/12/23
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
16η Αγωνιστική - 13/01/24
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
17η Αγωνιστική - 20/01/24
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
18η Αγωνιστική - 27/01/24
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
19η Αγωνιστική - 03/02/24
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
20η Αγωνιστική - 07/02/24
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
21η Αγωνιστική - 10/02/24
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
22η Αγωνιστική - 17/02/24
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
23η Αγωνιστική - 24/02/24
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
24η Αγωνιστική - 02/03/24
ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
25η Αγωνιστική - 06/03/24
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
26η Αγωνιστική - 09/03/24
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
27η Αγωνιστική - 16/03/24
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
28η Αγωνιστική - 23/03/24
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
29η Αγωνιστική - 30/03/24
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
30η Αγωνιστική - 06/04/24
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.