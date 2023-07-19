Εθνικές κατηγορίες: Όλες οι ομάδες της περιόδου 2023/24
- Elite League Ερρίκος Ντυνάν
- National League 1
- National League 2
- Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών
- Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών
Βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα του καλοκαιριού, παρόλα αυτά οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών» και θα αγωνιστούν στις εθνικές κατηγορίες έγιναν γνωστές μέσα από την επίσημη σελίδα της ΕΟΚ.
Αυτές οι λίστες αφορούν τόσο την Elite League, όσο και τις Β' και Γ' Εθνική που μετονομάστηκαν σε National League 1 και National League 2. Ακολουθεί η Α1 γυναικών, αλλά και η Α2 με νέο σύστημα διεξαγωγής δύο ομίλων.
Elite League Ερρίκος Ντυνάν
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΕ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022)
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
National League 1
1ος Όμιλος
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
ΟΦΗ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ
2ος Όμιλος
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ
ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΕΛ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
3ος Όμιλος
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΕΚΑ
ΧΑΝΘ
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ.
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
National League 2
1ος Όμιλος
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2001
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ν. ΚΙΟΥ
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ
2ος Όμιλος
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 1948
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ
ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΠ
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓ. Ρ.
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
3ος Όμιλος
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΓΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΡ.
4ος Όμιλος
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ / ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ
5ος Όμιλος
ΑΓΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΠΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ Κ
Α.Μ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΣΚ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΑΣ
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΑΣ ΕΥΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ
ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΕΝΤ
ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.