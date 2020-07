Δάφνη Δαφνίου: Πήρε Ζαραϊδώνη (pic)

Συνεχίζει τις μεταγραφές η Δάφνη Δαφνίου και αυτή τη φορά ενισχύθηκε στα γκαρντ.

Η ανακοίνωση της Δάφνης Δαφνίου για τον Ζαραϊδώνη

Η Διοίκηση του Γ.Σ. Δάφνης Δαφνίου ανακοινώνει την απόκτηση του Αριστοτέλη Ζαραϊδώνη! Ο 22χρονος combo-guard θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Α2 Εθνική κατηγορία, ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη του κι οι εμπειρίες του από τα τα πρωταθλήματα της Β' και της Γ' Εθνικής, αναμένονται να βοηθήσουν τα μέγιστα τον σύλλογο στην προσπάθεια που θα κάνει την αγωνιστική περίοδο 2020-2021!

Who is who

Γεννημένος στις 25 Φεβρουαρίου 1998, ο ύψους 195 εκατοστών Αριστοτέλης Ζαραϊδώνης ξεκίνησε το μπάσκετ στην Α.Ε.Σ.Ε.Λ και σε ηλικία 16 ετών βρέθηκε στην ανδρική ομάδα (2014-2015). Ακολούθησαν τα Μελίσσια κι ο Σπόρτιγκ (2017-2018) πριν "ανέβει" στις Εθνικές κατηγορίες. Την σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στην Γ' Εθνική με την φανέλα του Ηλυσιακού, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2019-2020) έπαιξε στην Β' Εθνική και τον Α.Σ.Ε.Δούκα.