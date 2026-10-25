Τρομερή εμφάνιση από τον Αθηναϊκό, που πήρε το διπλό στην έδρα του Αμύντα με 108-64.

Ο Αθηναϊκός «ξέσπασε» μετά την ευρωπαϊκή ήττα από τη Σαραγόσα. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, φιλοξενήθηκε από τον Αμύντα για την τέταρτη αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League 1 και πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό με 108-64 (διαφορά 44 πόντων).

Από την αρχή οι παίκτριες του Αθηναϊκού είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, με την Πρινς να τελειώνει το παιχνίδι με 21 πόντους, ενώ διψήφιες ήταν και οι Παρκς (12), Παυλοπούλου (12), Ράτζα (12), Νασισκάιτε (12) και Χρίστοβα (10).

Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco 64-108

Διαιτητές: Βαγγάλης-Σκάρας-Τσουρή

Δεκαλέπτα: 21-29, 28-53, 45-76, 64-108

Αμύντας (Σόφτσης): Κρίορ 18(4), Γουίλιαμς 10, Σάγκερερ 16, Καραχάλιου 11(1), Παγώνη 5(1), Κατσαμούρη 4, Μαργώνη, Μάγκλαρη, Μουστάκα, Παπαποστόλου, Παπά, Ζούπα.

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Βανλού 6(2), Παυλοπούλου 12(2), Πρινς 21(1), Χρίστοβα 10(2), Ράτζα 12(2), Νασισκάιτε 12(4), Λούκα 6(1), Παρκς 12(1), Τάντιτς 2, Φασούλα 7, Μακόλεϊ 4, Χαιριστανίδου 4.