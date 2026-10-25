Λύγισε η Ερντέμ μιλώντας για την μητέρα της στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού

Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Παναθλητικό, σε μια ακόμα αναμέτρηση στην οποία ένα τμήμα του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε έχοντας το σήμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η τεχνικός των «πρασίνων», Σελέν Ερντέμ, λύγισε καθώς αναφέρθηκε στην μητέρα και την αδερφή της και την περιπέτεια υγείας που είχαν.

Αρχικά η Ερντέμ μιλώντας στην κάμερα του «Sport FM TV» ανέφερε: «Αρχικά, θέλω να συγχαρώ τις παίκτριές μου, το σταφ μου. Την περασμένη εβδομάδα δουλέψαμε αρκετά, όχι μόνο για αυτό το ματς. Έχουμε ακόμα δύο σημαντικούς αγώνες, θα παίξουμε στο Eurocup και μετά με τον Ολυμπιακό. Εγώ και οι παίκτριές μου συγκεντρωθήκαμε στην άμυνα. Σήμερα παίξαμε καλά αμυντικά, ήταν σπουδαίο ματς για εμάς.

Οι νεότερες παίκτριες είναι σημαντικές για εμάς. Είμαστε χαρούμενες για αυτές. Θέλω να πω ότι οι οπαδοί μας κάθε φορά είναι τρομεροί, ευχαριστούμε για την στήριξη».

Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: «Είναι πολύ σημαντική για εμένα. Η μαμά μου και η αδελφή μου τώρα είναι καλά, αλλά πριν 2-3 χρόνια… Είναι πολύ σημαντική για εμένα».